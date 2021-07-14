https://ria.ru/20210714/dzheneriki-1741281063.html

Российский рынок дженериков в 2020 году вырос до 487,4 млрд рублей

Российский рынок дженериков в 2020 году вырос до 487,4 млрд рублей - РИА Новости, 14.07.2021

Российский рынок дженериков в 2020 году вырос до 487,4 млрд рублей

Объем российского рынка дженериков в 2020 году увеличился на 17% по сравнению с предыдущим годом, до 487,4 миллиарда рублей, в топ-10 производителей попали три... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T18:28

2021-07-14T18:28

2021-07-14T18:28

дженерики

экономика

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости/Прайм. Объем российского рынка дженериков в 2020 году увеличился на 17% по сравнению с предыдущим годом, до 487,4 миллиарда рублей, в топ-10 производителей попали три российские компании - "Биннофарм Групп", "Фармасинтез" и "Отисифарм", говорится в исследовании отраслевого издания "Фармацевтический вестник" и компании IQVIA.В структуре продаж в прошлом году основную долю заняли брендированные дженерики (68,2% в общих продажах), их реализация выросла на 11%, до 332,3 миллиарда рублей. Самая быстрорастущая группа - МНН-дженерики, их продажи выросли на 36%, до 98,2 миллиарда рублей (20,1%). На продажи дженериков, использующих в названии бренд компании, приходилось 11,7% в общей структуре (рост продаж на 24%, до 56,9 миллиарда)."В 2018 и 2019 годах состав первой десятки компаний по объему продаж воспроизведенных препаратов не менялся. Производители лишь поменяли свои позиции. Так, в 2018 году лидером была Teva, а в 2019 году им стала KRKA. В 2020 году в топ-10 попали три российские компании: "Биннофарм Групп" (объединяет "Синтез", "Биоком", "Биннофарм", "Алиум"), "Фармасинтез" и "Отисифарм", - добавляет издание.Так, по данным исследования, доля KRKA на рынке дженериков по итогам 2020 года составила 5,22% (рост продаж на 9% по сравнению с 2019 годом). "Биннофарм Групп" занимает второе место (доля - 3,94%, рост продаж на 45%), Teva опустилась на третье место со второго (доля - 3,85%, продажи не менялись), Stada - на четвертое с третьего (доля - 3,63%, плюс 1%), Sanofi - на пятое с четвертого (доля - 3,05%, плюс 1%)."Фармасинтез" занял шестое место, поднявшись с 11-й позиции (доля - 2,85%, рост продаж на 36%), "Отисифарм" - на седьмое место с 13-го (доля - 2,82%, рост продаж на 46%). Топ-10 рейтинга замыкают Sandoz (восьмое место против девятого, доля - 2,72%, рост продаж на 18%), Dr. Reddy's (девятое место против седьмого, доля - 2,72%, рост продаж на 5%), и Gedeon Richter (десятое место против шестого, доля - 2,55%, снижение продаж на 4%).

https://ria.ru/20210713/lekarstva-1741011304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дженерики, экономика