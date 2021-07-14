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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210714/delta-shtamm-1741290468.html
Мир находится в начале третьей волны пандемии COVID-19, заявила ВОЗ
Мир находится в начале третьей волны пандемии COVID-19, заявила ВОЗ - РИА Новости, 15.07.2021
Мир находится в начале третьей волны пандемии COVID-19, заявила ВОЗ
Усиленная вакцинация от коронавируса приносит плоды, но тем не менее мир находится на грани новой волны пандемии, заявил генеральный директор Всемирной... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-14T19:25
2021-07-15T03:12
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
здоровье - общество
воз
европа
северная америка
в мире
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ЖЕНЕВА, 14 июл — РИА Новости, Елизавета Исакова. Усиленная вакцинация от коронавируса приносит плоды, но тем не менее мир находится на грани новой волны пандемии, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.По словам Гебрейесуса, основной причиной роста новых случаев SARS-CoV-2 стал дельта-штамм, который вдвое заразнее изначального варианта."Он подпитывается возросшим социальным взаимодействием и передвижением людей, а также непоследовательным использованием подтвержденных социальных мер и мер в области общественного здравоохранения", — добавил он.При этом гендиректор ВОЗ указал, что в регионах с высокими показателями вакцинации отмечается снижение заражений и смертей от вируса.Чрезвычайный комитет ВОЗ собирается раз в три месяца, чтобы оценить уровень опасности распространения COVID-19. Согласно решению комитета, сейчас заболевание представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение.Ожидается, что обновленные рекомендации для ВОЗ комитет представит по итогам заседания 15 июля.Всемирная организация здравоохранения внесла четыре штамма SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний, по оценкам экспертов, вдвое заразнее изначальной, уханьской, версии SARS-CoV-2, при этом продолжает мутировать. Недавно стало известно о появлении варианта дельта-плюс.По данным ВОЗ, в мире выявили 187 миллионов заболевших COVID-19. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, их число приближается к 188 миллионам. Скончались более четырех миллионов инфицированных.Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия, по информации на сайте Всемирной организации здравоохранения, находится на четвертом месте, согласно Университету Джонса Хопкинса — на пятом.
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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, здоровье - общество, воз, европа, северная америка, в мире
19:25 14.07.2021 (обновлено: 03:12 15.07.2021)
 
Мир находится в начале третьей волны пандемии COVID-19, заявила ВОЗ

Глава ВОЗ Гебрейесус заявил о начале третьей волны мировой пандемии коронавируса

© AP Photo / Jae C. HongМедсестра разговаривает с пациентом, у которого проявляются симптомы коронавируса, в отделении неотложной помощи Медицинского центра в Лос-Анджелесе
Медсестра разговаривает с пациентом, у которого проявляются симптомы коронавируса, в отделении неотложной помощи Медицинского центра в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
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ЖЕНЕВА, 14 июл — РИА Новости, Елизавета Исакова. Усиленная вакцинация от коронавируса приносит плоды, но тем не менее мир находится на грани новой волны пандемии, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Прошлая неделя стала четвертой подряд, когда в мире растет уровень заражений COVID-19, с увеличением количества случаев во всех, кроме одного, регионах ВОЗ. Спустя десять недель снижения уровень смертности также растет", — сказал он на открытии заседания Чрезвычайного комитета ВОЗ по оценке ситуации с COVID-19 в мире.

По словам Гебрейесуса, основной причиной роста новых случаев SARS-CoV-2 стал дельта-штамм, который вдвое заразнее изначального варианта.
"Он подпитывается возросшим социальным взаимодействием и передвижением людей, а также непоследовательным использованием подтвержденных социальных мер и мер в области общественного здравоохранения", — добавил он.
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При этом гендиректор ВОЗ указал, что в регионах с высокими показателями вакцинации отмечается снижение заражений и смертей от вируса.
Чрезвычайный комитет ВОЗ собирается раз в три месяца, чтобы оценить уровень опасности распространения COVID-19. Согласно решению комитета, сейчас заболевание представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение.
Ожидается, что обновленные рекомендации для ВОЗ комитет представит по итогам заседания 15 июля.
Всемирная организация здравоохранения внесла четыре штамма SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний, по оценкам экспертов, вдвое заразнее изначальной, уханьской, версии SARS-CoV-2, при этом продолжает мутировать. Недавно стало известно о появлении варианта дельта-плюс.
По данным ВОЗ, в мире выявили 187 миллионов заболевших COVID-19. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, их число приближается к 188 миллионам. Скончались более четырех миллионов инфицированных.
Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия, по информации на сайте Всемирной организации здравоохранения, находится на четвертом месте, согласно Университету Джонса Хопкинса — на пятом.
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