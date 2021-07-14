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Нижегородская область
https://ria.ru/20210714/byudzhet-1742878177.html
Более 411 млн рублей выделит нижегородский облбюджет на новый дом после ЧП
Более 411 млн рублей выделит нижегородский облбюджет на новый дом после ЧП - РИА Новости, 26.07.2021
Более 411 млн рублей выделит нижегородский облбюджет на новый дом после ЧП
Более 411 миллионов рублей будет выделено из областного бюджета на строительство дома для оставшихся без квартир жителей девятиэтажки в Нижнем Новгороде, где... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-14T18:58
2021-07-26T10:50
нижегородская область
жилье
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июл - РИА Новости. Более 411 миллионов рублей будет выделено из областного бюджета на строительство дома для оставшихся без квартир жителей девятиэтажки в Нижнем Новгороде, где летом прошлого года взорвался газ, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.Взрыв газовоздушной смеси произошел 11 июля 2020 года в квартире на шестом этаже девятиэтажного дома на улице Краснодонцев. Были повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между этажами, выбило стекла. Пострадали пять человек, СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ноябре здание признали аварийным и подлежащим сносу."Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что средства в размере более 411 миллионов рублей предусмотрены в проекте поправок в региональный бюджет", - говорится в сообщении.Глава региона отметил, что многие жители пострадавшего дома просили именно квартиры. "С учетом их пожеланий мы приняли совместное с администрацией Нижнего Новгорода решение - строить новый дом. Для проектирования и строительства в областном бюджете предусмотрено 8,6 миллиона в этом году, 143,5 миллиона рублей – в следующем и около 259 миллионов рублей - в 2023 году", - пояснил Никитин.Губернатор добавил, что средства также выделяются из бюджета администрации Нижнего Новгорода на условиях софинансирования в размере 1%. В общей сложности из бюджета Нижнего Новгорода и Нижегородской области на строительство дома будет направлено 415,4 миллиона рублей.Под строительство дома совместно с администрацией Нижнего Новгорода был выбран участок, расположенный примерно в трех километрах от поврежденного дома, - в районе улицы Героя Васильева. Участок находится в муниципальной собственности.
https://ria.ru/20210721/medpomosch-1742269671.html
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жилье, глеб никитин
18:58 14.07.2021 (обновлено: 10:50 26.07.2021)
 

Более 411 млн рублей выделит нижегородский облбюджет на новый дом после ЧП

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Нижний Новгород
Города России. Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июл - РИА Новости. Более 411 миллионов рублей будет выделено из областного бюджета на строительство дома для оставшихся без квартир жителей девятиэтажки в Нижнем Новгороде, где летом прошлого года взорвался газ, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Взрыв газовоздушной смеси произошел 11 июля 2020 года в квартире на шестом этаже девятиэтажного дома на улице Краснодонцев. Были повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между этажами, выбило стекла. Пострадали пять человек, СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ноябре здание признали аварийным и подлежащим сносу.
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"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что средства в размере более 411 миллионов рублей предусмотрены в проекте поправок в региональный бюджет", - говорится в сообщении.
Глава региона отметил, что многие жители пострадавшего дома просили именно квартиры. "С учетом их пожеланий мы приняли совместное с администрацией Нижнего Новгорода решение - строить новый дом. Для проектирования и строительства в областном бюджете предусмотрено 8,6 миллиона в этом году, 143,5 миллиона рублей – в следующем и около 259 миллионов рублей - в 2023 году", - пояснил Никитин.
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Губернатор добавил, что средства также выделяются из бюджета администрации Нижнего Новгорода на условиях софинансирования в размере 1%. В общей сложности из бюджета Нижнего Новгорода и Нижегородской области на строительство дома будет направлено 415,4 миллиона рублей.
Под строительство дома совместно с администрацией Нижнего Новгорода был выбран участок, расположенный примерно в трех километрах от поврежденного дома, - в районе улицы Героя Васильева. Участок находится в муниципальной собственности.
 
Нижегородская областьЖильеГлеб Никитин
 
 
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