https://ria.ru/20210714/burunov-1741259613.html

"Планка Харламова": Сергей Бурунов поделился секретом хорошей формы

"Планка Харламова": Сергей Бурунов поделился секретом хорошей формы - РИА Новости, 14.07.2021

"Планка Харламова": Сергей Бурунов поделился секретом хорошей формы

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Сергей Бурунов решил заняться спортом. Об этом он сообщил в личном микроблоге. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T20:49

2021-07-14T20:49

2021-07-14T20:49

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сергей бурунов

гарик харламов (игорь)

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Сергей Бурунов решил заняться спортом. Об этом он сообщил в личном микроблоге. Актер опубликовал видео, в котором показано, как он пытается выполнить одно из самых знаменитых упражнений для пресса — планку. Однако он не стал делать несколько подходов и вскоре улегся на спину, раскинув руки. "Я стал заниматься фитнесом. И использую инновационный, самый действенный метод укрепления пресса - "планка Харламова". Она делается от 10 до 16 часов ежедневно", — объяснил происходящее в ролике Бурунов.Фанаты оценили шутку артиста. ""Планку Харламова" используем активно, ежедневно и на благо. Лично я, когда очень устаю", "Сергей, вы огонь", "Бурунов, вы гений", — комментируют пользователи. Недавно Гарик Харламов рассмешил пользователей снимками в Instagram, на которых показывает себя и своих коллег худыми.

https://ria.ru/20210706/buzova-1740088290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, сергей бурунов, гарик харламов (игорь)