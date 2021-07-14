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"Планка Харламова": Сергей Бурунов поделился секретом хорошей формы
"Планка Харламова": Сергей Бурунов поделился секретом хорошей формы - РИА Новости, 14.07.2021
"Планка Харламова": Сергей Бурунов поделился секретом хорошей формы
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Сергей Бурунов решил заняться спортом. Об этом он сообщил в личном микроблоге. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T20:49
2021-07-14T20:49
2021-07-14T20:49
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шоубиз
сергей бурунов
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Сергей Бурунов решил заняться спортом. Об этом он сообщил в личном микроблоге. Актер опубликовал видео, в котором показано, как он пытается выполнить одно из самых знаменитых упражнений для пресса — планку. Однако он не стал делать несколько подходов и вскоре улегся на спину, раскинув руки. "Я стал заниматься фитнесом. И использую инновационный, самый действенный метод укрепления пресса - "планка Харламова". Она делается от 10 до 16 часов ежедневно", — объяснил происходящее в ролике Бурунов.Фанаты оценили шутку артиста. ""Планку Харламова" используем активно, ежедневно и на благо. Лично я, когда очень устаю", "Сергей, вы огонь", "Бурунов, вы гений", — комментируют пользователи. Недавно Гарик Харламов рассмешил пользователей снимками в Instagram, на которых показывает себя и своих коллег худыми.
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знаменитости, звезды, сергей бурунов, гарик харламов (игорь)
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Сергей Бурунов решил заняться спортом. Об этом он сообщил
в личном микроблоге.
Актер опубликовал видео, в котором показано, как он пытается выполнить одно из самых знаменитых упражнений для пресса — планку. Однако он не стал делать несколько подходов и вскоре улегся на спину, раскинув руки.
"Я стал заниматься фитнесом. И использую инновационный, самый действенный метод укрепления пресса - "планка Харламова". Она делается от 10 до 16 часов ежедневно", — объяснил происходящее в ролике Бурунов.
Фанаты оценили шутку артиста. ""Планку Харламова" используем активно, ежедневно и на благо. Лично я, когда очень устаю", "Сергей, вы огонь", "Бурунов, вы гений", — комментируют пользователи.
Недавно Гарик Харламов рассмешил
пользователей снимками в Instagram, на которых показывает себя и своих коллег худыми.