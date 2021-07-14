https://ria.ru/20210714/belorussiya-1741205556.html

Арестованный в Белоруссии Дудников сотрудничает со следствием

Арестованный в Белоруссии Дудников сотрудничает со следствием - РИА Новости, 14.07.2021

Арестованный в Белоруссии Дудников сотрудничает со следствием

Мать арестованного в Белоруссии россиянина Егора Дудникова Юлия подтвердила РИА Новости, что ее сын сотрудничает со следствием. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T11:38

2021-07-14T11:38

2021-07-14T11:38

егор дудников

весна

минск

белоруссия

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Мать арестованного в Белоруссии россиянина Егора Дудникова Юлия подтвердила РИА Новости, что ее сын сотрудничает со следствием.Ранее государственный телеканал Белоруссии ОНТ сообщил, что Дудников написал явку с повинной и сотрудничает со следствием."У него просто не было другого выхода. Просто нет другого выбора. А ему всего лишь 20 лет", - сказала мать россиянина, отвечая на вопрос, согласился ли ее сын сотрудничать со следствием.Она также сообщила, что по поводу перевода ее сына под домашний арест "перспектив никаких", ей пришел ответ из Следственного комитета с отказом на ее соответствующее ходатайство.В постановлении белорусского ведомства, копия которого была передана РИА Новости Юлией Дудниковой, указывается, что ее сын "задержан по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 342 УК Республики Беларусь, он обвиняется в совершении преступления, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет". В соответствии с ч.1 статьи 342 УК Белоруссии ("организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок") ему может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет.Ранее не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщал, что 20-летний Дудников был задержан в Минске 5 мая. Срок содержания под стражей Дудникову продлен до 6 августа, сообщил РИА Новости его адвокат Антон Гашинский.

https://ria.ru/20210714/dudnikov-1741195859.html

https://ria.ru/20210714/belorussiya-1741185353.html

минск

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егор дудников, весна, минск, белоруссия, в мире