Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210714/belorussiya-1741205556.html
Арестованный в Белоруссии Дудников сотрудничает со следствием
Арестованный в Белоруссии Дудников сотрудничает со следствием - РИА Новости, 14.07.2021
Арестованный в Белоруссии Дудников сотрудничает со следствием
Мать арестованного в Белоруссии россиянина Егора Дудникова Юлия подтвердила РИА Новости, что ее сын сотрудничает со следствием. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T11:38
2021-07-14T11:38
егор дудников
весна
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1733007866_535:0:3072:1427_1920x0_80_0_0_f589b50475420e01f3eb6d9280b6a723.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Мать арестованного в Белоруссии россиянина Егора Дудникова Юлия подтвердила РИА Новости, что ее сын сотрудничает со следствием.Ранее государственный телеканал Белоруссии ОНТ сообщил, что Дудников написал явку с повинной и сотрудничает со следствием."У него просто не было другого выхода. Просто нет другого выбора. А ему всего лишь 20 лет", - сказала мать россиянина, отвечая на вопрос, согласился ли ее сын сотрудничать со следствием.Она также сообщила, что по поводу перевода ее сына под домашний арест "перспектив никаких", ей пришел ответ из Следственного комитета с отказом на ее соответствующее ходатайство.В постановлении белорусского ведомства, копия которого была передана РИА Новости Юлией Дудниковой, указывается, что ее сын "задержан по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 342 УК Республики Беларусь, он обвиняется в совершении преступления, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет". В соответствии с ч.1 статьи 342 УК Белоруссии ("организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок") ему может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет.Ранее не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщал, что 20-летний Дудников был задержан в Минске 5 мая. Срок содержания под стражей Дудникову продлен до 6 августа, сообщил РИА Новости его адвокат Антон Гашинский.
https://ria.ru/20210714/dudnikov-1741195859.html
https://ria.ru/20210714/belorussiya-1741185353.html
минск
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1733007866_715:0:2865:1612_1920x0_80_0_0_6315ce76179f3be5d0755325d2a815b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
егор дудников, весна, минск, белоруссия, в мире
11:38 14.07.2021
 
Арестованный в Белоруссии Дудников сотрудничает со следствием

Мать арестованного в Белоруссии Дудникова подтвердила, что он сотрудничает со следствием

© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники СК и МВД Республики Беларусь
Сотрудники СК и МВД Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Мать арестованного в Белоруссии россиянина Егора Дудникова Юлия подтвердила РИА Новости, что ее сын сотрудничает со следствием.
Ранее государственный телеканал Белоруссии ОНТ сообщил, что Дудников написал явку с повинной и сотрудничает со следствием.
Егор Дудников - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
Вчера, 10:46
Арестованный в Белоруссии россиянин Дудников признал вину
"У него просто не было другого выхода. Просто нет другого выбора. А ему всего лишь 20 лет", - сказала мать россиянина, отвечая на вопрос, согласился ли ее сын сотрудничать со следствием.
Она также сообщила, что по поводу перевода ее сына под домашний арест "перспектив никаких", ей пришел ответ из Следственного комитета с отказом на ее соответствующее ходатайство.
В постановлении белорусского ведомства, копия которого была передана РИА Новости Юлией Дудниковой, указывается, что ее сын "задержан по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 342 УК Республики Беларусь, он обвиняется в совершении преступления, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет". В соответствии с ч.1 статьи 342 УК Белоруссии ("организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок") ему может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет.
Ранее не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщал, что 20-летний Дудников был задержан в Минске 5 мая. Срок содержания под стражей Дудникову продлен до 6 августа, сообщил РИА Новости его адвокат Антон Гашинский.
Автозак во время несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
Вчера, 09:27
Центр "Весна" в Белоруссии сообщил об обысках у своих членов
 
Егор ДудниковВеснаМинскБелоруссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:47Преемник Меркель назвал "Северный поток — 2" необходимым для Германии
07:30Американский офицер предупредил об опасном положении Украины
07:08На Сахалине пенсионер выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
07:03Эксперты рассказали, как развить интеллект с помощью хобби
06:51Прокуратура уточнила число жертв ДТП в Комсомольске-на-Амуре
06:46"Летящий" мост, вдохновленный проектом Микеланджело, появился над Тибром
06:35Греческий политик призвал Киев отказаться от авантюры в отношении Крыма
06:10Посол Словении рассказал, как пандемия "приковала" его к Москве
06:04Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в ближайший год
05:57ДТП в Комсомольске-на-Амуре унесло жизни четырех человек
05:49На Украине потребовали компенсацию за "Турецкий поток"
05:32В Росстате рассказали, сколько россиянок меняют работу после декрета
05:15CNN: американские генералы боялись, что Трамп совершит переворот
05:09CNN: США задумались о "красном телефоне" для экстренной связи с Китаем
05:05Россияне раскрыли, какую долю дохода тратят на питание
05:03Число задержанных по подозрению в убийстве президента Гаити достигло 23
04:36Врач посоветовал, как легче перенести жару
04:32Захарова прокомментировала ситуацию в Афганистане цитатой Жванецкого
04:26Президент Кубы заявил о большом числе пострадавших в беспорядках
04:23В Мехико директора школы приговорили к 208 годам тюрьмы
Лента новостейМолния