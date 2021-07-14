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Белорусский центр "Весна" заявил, что не может связаться со своим лидером
Белорусский центр "Весна" заявил, что не может связаться со своим лидером - РИА Новости, 14.07.2021
Белорусский центр "Весна" заявил, что не может связаться со своим лидером
Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна", у некоторых членов которого проходят обыски, сообщил, что не может связаться со своим... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T10:59
2021-07-14T11:00
весна
кгб белоруссии
александр лукашенко
польша
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна", у некоторых членов которого проходят обыски, сообщил, что не может связаться со своим лидером Алесем Беляцким.В среду центр сообщил, что утром силовики пришли с обыском к юристу центра Владимиру Лабковичу, а позже - к члену совета центра Валентину Стефановичу. Затем стало известно об обыске и задержании правозащитника Сергея Сыса в Минске и обыске у гродненского правозащитника Виктора Сазонова."Также отсутствует связь с председателем правозащитного центра "Весна" Алесем Беляцким", - говорится в сообщении центра в его Telegram-канале.В феврале правоохранители провели около 90 обысков у правозащитников, журналистов и активистов профсоюзов в Белоруссии. В том числе тогда обыски прошли в "Весне". СК тогда проинформировал, что проводился обыск "в организациях, позиционирующих себя как правозащитные", для установления обстоятельств финансирования протестов. По информации МВД, подвергшиеся обыску лица и организации "не просто оказывали помощь, а выступая иностранными агентами, организовывали и финансировали протесты под прикрытием правозащитной деятельности".В марте "Весна" заявила, что СК завел уголовное дело по факту его деятельности. Там поясняли, что следствие подозревает центр в финансировании и ином материальном обеспечении незаконных массовых мероприятий, преследующих цели совершения их участниками групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Несколько членов центра содержатся под стражей. Правозащитники заявляют, что в марте-апреле через процедуру допроса по этому делу прошло уже "несколько десятков" их коллег, волонтеров и журналистов по всей Белоруссии. В апреле на допрос вызывали и лидера центра Беляцкого. В правозащитном центре заявили, что центр "никогда не являлся организатором каких бы то ни было насильственных действий".Беляцкий в 2011 году был осужден на четыре с половиной года лишения свободы за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Уголовное преследование правозащитника началось из-за информации о его счетах в иностранных банках, которую минюст Литвы и генпрокуратура Польши передали белорусским властям. Правозащитник пояснял, что это средства иностранной помощи на правозащитную деятельность организации.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
https://ria.ru/20210714/belorussiya-1741185353.html
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весна, кгб белоруссии, александр лукашенко, польша, минск, белоруссия, в мире
10:59 14.07.2021 (обновлено: 11:00 14.07.2021)
 
Белорусский центр "Весна" заявил, что не может связаться со своим лидером

Белорусский правозащитный центр "Весна" сообщил, что не может связаться со своим лидером

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкНациональный аэропорт "Минск"
Национальный аэропорт Минск - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна", у некоторых членов которого проходят обыски, сообщил, что не может связаться со своим лидером Алесем Беляцким.
В среду центр сообщил, что утром силовики пришли с обыском к юристу центра Владимиру Лабковичу, а позже - к члену совета центра Валентину Стефановичу. Затем стало известно об обыске и задержании правозащитника Сергея Сыса в Минске и обыске у гродненского правозащитника Виктора Сазонова.
Автозак во время несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
Вчера, 09:27
Центр "Весна" в Белоруссии сообщил об обысках у своих членов
"Также отсутствует связь с председателем правозащитного центра "Весна" Алесем Беляцким", - говорится в сообщении центра в его Telegram-канале.
В феврале правоохранители провели около 90 обысков у правозащитников, журналистов и активистов профсоюзов в Белоруссии. В том числе тогда обыски прошли в "Весне". СК тогда проинформировал, что проводился обыск "в организациях, позиционирующих себя как правозащитные", для установления обстоятельств финансирования протестов. По информации МВД, подвергшиеся обыску лица и организации "не просто оказывали помощь, а выступая иностранными агентами, организовывали и финансировали протесты под прикрытием правозащитной деятельности".
В марте "Весна" заявила, что СК завел уголовное дело по факту его деятельности. Там поясняли, что следствие подозревает центр в финансировании и ином материальном обеспечении незаконных массовых мероприятий, преследующих цели совершения их участниками групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Несколько членов центра содержатся под стражей. Правозащитники заявляют, что в марте-апреле через процедуру допроса по этому делу прошло уже "несколько десятков" их коллег, волонтеров и журналистов по всей Белоруссии. В апреле на допрос вызывали и лидера центра Беляцкого. В правозащитном центре заявили, что центр "никогда не являлся организатором каких бы то ни было насильственных действий".
Беляцкий в 2011 году был осужден на четыре с половиной года лишения свободы за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Уголовное преследование правозащитника началось из-за информации о его счетах в иностранных банках, которую минюст Литвы и генпрокуратура Польши передали белорусским властям. Правозащитник пояснял, что это средства иностранной помощи на правозащитную деятельность организации.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Офис портала tut.by - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 12:05
В Белоруссии пришли с обысками к редакторам сайта tut.by
 
ВеснаКГБ БелоруссииАлександр ЛукашенкоПольшаМинскБелоруссияВ мире
 
 
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