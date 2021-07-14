Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210714/belorussiya-1741185353.html
Центр "Весна" в Белоруссии сообщил об обысках у своих членов
Центр "Весна" в Белоруссии сообщил об обысках у своих членов - РИА Новости, 14.07.2021
Центр "Весна" в Белоруссии сообщил об обысках у своих членов
Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что у двух его членов проходят обыски. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T09:27
2021-07-14T11:18
весна
алесь беляцкий (александр беляцкий)
кгб белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603136027_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aede995063375246da4751a08cd12804.jpg
МИНСК, 14 июл - РИА Новости. Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что у двух его членов проходят обыски."Утром силовики пришли к правозащитникам "Весны", - сообщается в среду на сайте центра.Уточняется, что рано утром силовики пришли с обыском к юристу центра Владимиру Лабковичу, а позже - к члену совета центра Валентину Стефановичу. Подробностей пока у центра нет.По данным правозащитного центра, стало известно об обыске и задержании правозащитника Сергея Сыса в Минске и обыске у гродненского правозащитника Виктора Сазонова.Центр уточнил со ссылкой на жену Стефановича Алину, что обыск у правозащитника закончен, конфискована техника, а "Валентина Стефановича силовики задержали и увезли с собой". Согласно сообщению правозащитников, обыск у него проводили сотрудники департамента финрасследований комитета госконтроля Белоруссии, в постановлении на обыск было указано две уголовных статьи – "организация действий, грубо нарушающих общественный порядок" и "уклонение от уплаты налогов".Кроме того, "Весна" сообщила об обыске у коллег – у директора учреждения "Центр правовой трансформации" Ольги Смолянко. "Утром силовики пришли в обыском к директору Центра правовой трансформации Lawtrend… Обыск также будет проходить в офисе правозащитной организации", - говорится в сообщении.В феврале правоохранители провели около 90 обысков у правозащитников, журналистов и активистов профсоюзов в Белоруссии. В том числе тогда обыски прошли в "Весне". СК тогда проинформировал, что проводился обыск "в организациях, позиционирующих себя как правозащитные", для установления обстоятельств финансирования протестов. По информации МВД, подвергшиеся обыску лица и организации "не просто оказывали помощь, а выступая иностранными агентами, организовывали и финансировали протесты под прикрытием правозащитной деятельности".В марте "Весна" заявила, что СК завел уголовное дело по факту его деятельности. Там поясняли, что следствие подозревает центр в финансировании и ином материальном обеспечении незаконных массовых мероприятий, преследующих цели совершения их участниками групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Несколько членов центра содержатся под стражей. Правозащитники заявляют, что в марте-апреле через процедуру допроса по этому делу прошло уже "несколько десятков" их коллег, волонтеров и журналистов по всей Белоруссии. В апреле на допрос вызывали и лидера центра Алеся Беляцкого. В правозащитном центре заявили, что центр "никогда не являлся организатором каких бы то ни было насильственных действий".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
https://ria.ru/20210518/belorussiya-1732776930.html
https://ria.ru/20210714/belorussiya-1741198762.html
https://ria.ru/20210114/belorussiya-1593030046.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603136027_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6ae0ad65cb003f94b0251f4aa757819b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
весна, алесь беляцкий (александр беляцкий), кгб белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире
09:27 14.07.2021 (обновлено: 11:18 14.07.2021)
 
Центр "Весна" в Белоруссии сообщил об обысках у своих членов

Правозащитный центр "Весна" в Белоруссии сообщил об обысках у своих членов

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтозак во время несанкционированной акции протеста в Минске
Автозак во время несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 14 июл - РИА Новости. Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что у двух его членов проходят обыски.
"Утром силовики пришли к правозащитникам "Весны", - сообщается в среду на сайте центра.
Офис портала tut.by - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 12:05
В Белоруссии пришли с обысками к редакторам сайта tut.by
Уточняется, что рано утром силовики пришли с обыском к юристу центра Владимиру Лабковичу, а позже - к члену совета центра Валентину Стефановичу. Подробностей пока у центра нет.
По данным правозащитного центра, стало известно об обыске и задержании правозащитника Сергея Сыса в Минске и обыске у гродненского правозащитника Виктора Сазонова.
Центр уточнил со ссылкой на жену Стефановича Алину, что обыск у правозащитника закончен, конфискована техника, а "Валентина Стефановича силовики задержали и увезли с собой". Согласно сообщению правозащитников, обыск у него проводили сотрудники департамента финрасследований комитета госконтроля Белоруссии, в постановлении на обыск было указано две уголовных статьи – "организация действий, грубо нарушающих общественный порядок" и "уклонение от уплаты налогов".
Кроме того, "Весна" сообщила об обыске у коллег – у директора учреждения "Центр правовой трансформации" Ольги Смолянко. "Утром силовики пришли в обыском к директору Центра правовой трансформации Lawtrend… Обыск также будет проходить в офисе правозащитной организации", - говорится в сообщении.
Национальный аэропорт Минск - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
Вчера, 10:59
Белорусский центр "Весна" заявил, что не может связаться со своим лидером
В феврале правоохранители провели около 90 обысков у правозащитников, журналистов и активистов профсоюзов в Белоруссии. В том числе тогда обыски прошли в "Весне". СК тогда проинформировал, что проводился обыск "в организациях, позиционирующих себя как правозащитные", для установления обстоятельств финансирования протестов. По информации МВД, подвергшиеся обыску лица и организации "не просто оказывали помощь, а выступая иностранными агентами, организовывали и финансировали протесты под прикрытием правозащитной деятельности".
В марте "Весна" заявила, что СК завел уголовное дело по факту его деятельности. Там поясняли, что следствие подозревает центр в финансировании и ином материальном обеспечении незаконных массовых мероприятий, преследующих цели совершения их участниками групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Несколько членов центра содержатся под стражей. Правозащитники заявляют, что в марте-апреле через процедуру допроса по этому делу прошло уже "несколько десятков" их коллег, волонтеров и журналистов по всей Белоруссии. В апреле на допрос вызывали и лидера центра Алеся Беляцкого. В правозащитном центре заявили, что центр "никогда не являлся организатором каких бы то ни было насильственных действий".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста Марш народовластия в Минске - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 15:10Протесты в Белоруссии
СК Белоруссии подтвердил обыск в офисе агентства БелаПАН
 
ВеснаАлесь Беляцкий (Александр Беляцкий)КГБ БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:47Преемник Меркель назвал "Северный поток — 2" необходимым для Германии
07:30Американский офицер предупредил об опасном положении Украины
07:08На Сахалине пенсионер выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
07:03Эксперты рассказали, как развить интеллект с помощью хобби
06:51Прокуратура уточнила число жертв ДТП в Комсомольске-на-Амуре
06:46"Летящий" мост, вдохновленный проектом Микеланджело, появился над Тибром
06:35Греческий политик призвал Киев отказаться от авантюры в отношении Крыма
06:10Посол Словении рассказал, как пандемия "приковала" его к Москве
06:04Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в ближайший год
05:57ДТП в Комсомольске-на-Амуре унесло жизни четырех человек
05:49На Украине потребовали компенсацию за "Турецкий поток"
05:32В Росстате рассказали, сколько россиянок меняют работу после декрета
05:15CNN: американские генералы боялись, что Трамп совершит переворот
05:09CNN: США задумались о "красном телефоне" для экстренной связи с Китаем
05:05Россияне раскрыли, какую долю дохода тратят на питание
05:03Число задержанных по подозрению в убийстве президента Гаити достигло 23
04:36Врач посоветовал, как легче перенести жару
04:32Захарова прокомментировала ситуацию в Афганистане цитатой Жванецкого
04:26Президент Кубы заявил о большом числе пострадавших в беспорядках
04:23В Мехико директора школы приговорили к 208 годам тюрьмы
Лента новостейМолния