https://ria.ru/20210714/belorussiya-1741185353.html

Центр "Весна" в Белоруссии сообщил об обысках у своих членов

Центр "Весна" в Белоруссии сообщил об обысках у своих членов - РИА Новости, 14.07.2021

Центр "Весна" в Белоруссии сообщил об обысках у своих членов

Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что у двух его членов проходят обыски. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T09:27

2021-07-14T09:27

2021-07-14T11:18

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МИНСК, 14 июл - РИА Новости. Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что у двух его членов проходят обыски."Утром силовики пришли к правозащитникам "Весны", - сообщается в среду на сайте центра.Уточняется, что рано утром силовики пришли с обыском к юристу центра Владимиру Лабковичу, а позже - к члену совета центра Валентину Стефановичу. Подробностей пока у центра нет.По данным правозащитного центра, стало известно об обыске и задержании правозащитника Сергея Сыса в Минске и обыске у гродненского правозащитника Виктора Сазонова.Центр уточнил со ссылкой на жену Стефановича Алину, что обыск у правозащитника закончен, конфискована техника, а "Валентина Стефановича силовики задержали и увезли с собой". Согласно сообщению правозащитников, обыск у него проводили сотрудники департамента финрасследований комитета госконтроля Белоруссии, в постановлении на обыск было указано две уголовных статьи – "организация действий, грубо нарушающих общественный порядок" и "уклонение от уплаты налогов".Кроме того, "Весна" сообщила об обыске у коллег – у директора учреждения "Центр правовой трансформации" Ольги Смолянко. "Утром силовики пришли в обыском к директору Центра правовой трансформации Lawtrend… Обыск также будет проходить в офисе правозащитной организации", - говорится в сообщении.В феврале правоохранители провели около 90 обысков у правозащитников, журналистов и активистов профсоюзов в Белоруссии. В том числе тогда обыски прошли в "Весне". СК тогда проинформировал, что проводился обыск "в организациях, позиционирующих себя как правозащитные", для установления обстоятельств финансирования протестов. По информации МВД, подвергшиеся обыску лица и организации "не просто оказывали помощь, а выступая иностранными агентами, организовывали и финансировали протесты под прикрытием правозащитной деятельности".В марте "Весна" заявила, что СК завел уголовное дело по факту его деятельности. Там поясняли, что следствие подозревает центр в финансировании и ином материальном обеспечении незаконных массовых мероприятий, преследующих цели совершения их участниками групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Несколько членов центра содержатся под стражей. Правозащитники заявляют, что в марте-апреле через процедуру допроса по этому делу прошло уже "несколько десятков" их коллег, волонтеров и журналистов по всей Белоруссии. В апреле на допрос вызывали и лидера центра Алеся Беляцкого. В правозащитном центре заявили, что центр "никогда не являлся организатором каких бы то ни было насильственных действий".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.

https://ria.ru/20210518/belorussiya-1732776930.html

https://ria.ru/20210714/belorussiya-1741198762.html

https://ria.ru/20210114/belorussiya-1593030046.html

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весна, алесь беляцкий (александр беляцкий), кгб белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире