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Алиев заявил, что Ереван не готов подписать мирный договор с Баку
Алиев заявил, что Ереван не готов подписать мирный договор с Баку - РИА Новости, 14.07.2021
Алиев заявил, что Ереван не готов подписать мирный договор с Баку
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку по неофициальным каналам получил информацию о том, что Ереван не готов к подписанию мирного договора. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T15:23
2021-07-14T15:23
ильхам алиев
москва
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 14 июл – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку по неофициальным каналам получил информацию о том, что Ереван не готов к подписанию мирного договора.Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что Баку ожидает позитивного ответа от Еревана по подписанию мирного договора после внеочередных парламентских выборов в Армении."Сегодня я хочу затронуть еще один вопрос. Я уже говорил об этом несколько раз. Думаю, мне нужно уточнить это перед вами. Я несколько раз говорил, что мы готовы подписать мирное соглашение с Арменией. То есть мы готовы приступить к этой работе. Однако никакой реакции со стороны Армении, никакой официальной реакции нет. По неофициальным каналам мы получили информацию о том, что Армения к этому не готова. Я думаю, это было бы большой ошибкой. Как накануне войны, так и во время войны армянская сторона допустила большие ошибки и совершила военные преступления. Это могло быть следующей большой ошибкой", - сказал Алиев в среду на встрече с членами семей, погибших во время эскалации в Карабахе.По словам президента Азербайджана, конфликт (в Карабахе – ред.) решен и между Арменией и Азербайджаном должно быть подписано мирное соглашение."Должно быть признание территориальной целостности друг друга, признание границ, должна начаться работа по делимитации. Должен также сказать, что сейчас международные организации позитивно реагируют на делимитационную работу. Если Армения не хочет этого делать, она может, но пусть хорошо подумают, потом может быть поздно", - подчеркнул глава Азербайджана.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210708/karabakh-1740427899.html
https://ria.ru/20210630/karabakh-1739240340.html
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ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире
15:23 14.07.2021
 
Алиев заявил, что Ереван не готов подписать мирный договор с Баку

Президент Азербайджана Алиев заявил, что Ереван не готов к подписанию мирного договора с Баку

© Фото : Официальный сайт Президента Азербайджанской РеспубликиПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в субботу во дворце "Гюлистан" в Баку с группой руководителей и личного состава азербайджанской армии по случаю Дня вооруженных сил
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в субботу во дворце Гюлистан в Баку с группой руководителей и личного состава азербайджанской армии по случаю Дня вооруженных сил - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© Фото : Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики
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БАКУ, 14 июл – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку по неофициальным каналам получил информацию о том, что Ереван не готов к подписанию мирного договора.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что Баку ожидает позитивного ответа от Еревана по подписанию мирного договора после внеочередных парламентских выборов в Армении.
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"Сегодня я хочу затронуть еще один вопрос. Я уже говорил об этом несколько раз. Думаю, мне нужно уточнить это перед вами. Я несколько раз говорил, что мы готовы подписать мирное соглашение с Арменией. То есть мы готовы приступить к этой работе. Однако никакой реакции со стороны Армении, никакой официальной реакции нет. По неофициальным каналам мы получили информацию о том, что Армения к этому не готова. Я думаю, это было бы большой ошибкой. Как накануне войны, так и во время войны армянская сторона допустила большие ошибки и совершила военные преступления. Это могло быть следующей большой ошибкой", - сказал Алиев в среду на встрече с членами семей, погибших во время эскалации в Карабахе.
По словам президента Азербайджана, конфликт (в Карабахе – ред.) решен и между Арменией и Азербайджаном должно быть подписано мирное соглашение.
"Должно быть признание территориальной целостности друг друга, признание границ, должна начаться работа по делимитации. Должен также сказать, что сейчас международные организации позитивно реагируют на делимитационную работу. Если Армения не хочет этого делать, она может, но пусть хорошо подумают, потом может быть поздно", - подчеркнул глава Азербайджана.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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