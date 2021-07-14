https://ria.ru/20210714/aviasoobschenie-1741250053.html
Россия возобновит авиасообщение еще с двумя странами
Россия возобновит авиасообщение еще с двумя странами - РИА Новости, 14.07.2021
Россия возобновит авиасообщение еще с двумя странами
Россия с 24 июля возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T16:04
2021-07-14T16:04
2021-07-14T16:08
туризм
туристы
новости - туризм
распространение коронавируса
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Россия с 24 июля возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Зампред правительства Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о возобновлении на взаимной основе с 24 июля регулярного авиасообщения с Францией по маршрутам Москва - Париж и Москва - Ницца с частотой 4 рейса в неделю на каждом маршруте, по маршрутам Санкт-Петербург - Париж и Санкт-Петербург - Ницца с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте.Также принято решение возобновить сообщение с Чехией по маршруту Москва - Прага с частотой 4 рейса в неделю.
россия
франция
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_197:228:2543:1988_1920x0_80_0_0_06b9c2c9d794480f5800f9325d9b73e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, новости - туризм, приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, франция, чехия, в мире
16:04 14.07.2021 (обновлено: 16:08 14.07.2021)
Россия возобновит авиасообщение еще с двумя странами
Россия возобновит авиасообщение с Францией и Чехией с 24 июля