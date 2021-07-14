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Россия возобновит авиасообщение еще с двумя странами

Россия возобновит авиасообщение еще с двумя странами - РИА Новости, 14.07.2021

Россия возобновит авиасообщение еще с двумя странами

Россия с 24 июля возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T16:04

2021-07-14T16:04

2021-07-14T16:08

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Россия с 24 июля возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Зампред правительства Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о возобновлении на взаимной основе с 24 июля регулярного авиасообщения с Францией по маршрутам Москва - Париж и Москва - Ницца с частотой 4 рейса в неделю на каждом маршруте, по маршрутам Санкт-Петербург - Париж и Санкт-Петербург - Ницца с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте.Также принято решение возобновить сообщение с Чехией по маршруту Москва - Прага с частотой 4 рейса в неделю.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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