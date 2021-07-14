https://ria.ru/20210714/apple-1741196148.html

Apple показала важное дополнение для iPhone

Apple показала важное дополнение для iPhone - РИА Новости, 14.07.2021

Apple показала важное дополнение для iPhone

Компания Apple выпустила первый официальный внешний аккумулятор MagSafe для iPhone 12. Устройство появилось на сайте производителя. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T10:47

2021-07-14T10:47

2021-07-14T11:04

наука

apple iphone

apple

технологии

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Компания Apple выпустила первый официальный внешний аккумулятор MagSafe для iPhone 12. Устройство появилось на сайте производителя.MagSafe-батарейку можно заряжать мощностью до 20 Вт. Сам же аккумулятор питает iPhone 12 на мощности до 15 Вт, но только если батарея подключена к адаптеру. Самостоятельно MagSafe заряжает iPhone с мощностью 5 Вт.Аккумулятор не включает в комплект поставки зарядное устройство или кабель. Емкость аккумулятора составляет примерно 1460 мАч, чего должно хватить для полной зарядки iPhone 12 mini. Устройство работает с любым смартфоном, поддерживающим стандарт Qi, но без проприетарной технологии MagSafe не будет магнитного крепления и анимации.В России внешний аккумулятор обойдется в 9490 рублей — для покупки он станет доступен в ближайшее время. Для сравнения, похожие устройства с емкостью в несколько раз выше и беспроводной зарядкой можно приобрести за три тысячи рублей.

https://ria.ru/20210707/iphone-1740245660.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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