https://ria.ru/20210714/apple-1741196148.html
Apple показала важное дополнение для iPhone
Apple показала важное дополнение для iPhone - РИА Новости, 14.07.2021
Apple показала важное дополнение для iPhone
Компания Apple выпустила первый официальный внешний аккумулятор MagSafe для iPhone 12. Устройство появилось на сайте производителя. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T10:47
2021-07-14T10:47
2021-07-14T11:04
наука
apple iphone
apple
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741195610_26:0:1603:887_1920x0_80_0_0_274255805080bb95b40d179c050014c9.png
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Компания Apple выпустила первый официальный внешний аккумулятор MagSafe для iPhone 12. Устройство появилось на сайте производителя.MagSafe-батарейку можно заряжать мощностью до 20 Вт. Сам же аккумулятор питает iPhone 12 на мощности до 15 Вт, но только если батарея подключена к адаптеру. Самостоятельно MagSafe заряжает iPhone с мощностью 5 Вт.Аккумулятор не включает в комплект поставки зарядное устройство или кабель. Емкость аккумулятора составляет примерно 1460 мАч, чего должно хватить для полной зарядки iPhone 12 mini. Устройство работает с любым смартфоном, поддерживающим стандарт Qi, но без проприетарной технологии MagSafe не будет магнитного крепления и анимации.В России внешний аккумулятор обойдется в 9490 рублей — для покупки он станет доступен в ближайшее время. Для сравнения, похожие устройства с емкостью в несколько раз выше и беспроводной зарядкой можно приобрести за три тысячи рублей.
https://ria.ru/20210707/iphone-1740245660.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741195610_223:0:1406:887_1920x0_80_0_0_c0b7f24b580eba1f4ae429fbf297bf13.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
apple iphone, apple, технологии