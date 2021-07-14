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Наука
https://ria.ru/20210714/apple-1741196148.html
Apple показала важное дополнение для iPhone
Apple показала важное дополнение для iPhone - РИА Новости, 14.07.2021
Apple показала важное дополнение для iPhone
Компания Apple выпустила первый официальный внешний аккумулятор MagSafe для iPhone 12. Устройство появилось на сайте производителя. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T10:47
2021-07-14T11:04
наука
apple iphone
apple
технологии
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Компания Apple выпустила первый официальный внешний аккумулятор MagSafe для iPhone 12. Устройство появилось на сайте производителя.MagSafe-батарейку можно заряжать мощностью до 20 Вт. Сам же аккумулятор питает iPhone 12 на мощности до 15 Вт, но только если батарея подключена к адаптеру. Самостоятельно MagSafe заряжает iPhone с мощностью 5 Вт.Аккумулятор не включает в комплект поставки зарядное устройство или кабель. Емкость аккумулятора составляет примерно 1460 мАч, чего должно хватить для полной зарядки iPhone 12 mini. Устройство работает с любым смартфоном, поддерживающим стандарт Qi, но без проприетарной технологии MagSafe не будет магнитного крепления и анимации.В России внешний аккумулятор обойдется в 9490 рублей — для покупки он станет доступен в ближайшее время. Для сравнения, похожие устройства с емкостью в несколько раз выше и беспроводной зарядкой можно приобрести за три тысячи рублей.
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apple iphone, apple, технологии
10:47 14.07.2021 (обновлено: 11:04 14.07.2021)
 

Apple показала важное дополнение для iPhone

© AppleApple MagSafe
Apple MagSafe
© Apple
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Компания Apple выпустила первый официальный внешний аккумулятор MagSafe для iPhone 12. Устройство появилось на сайте производителя.
MagSafe-батарейку можно заряжать мощностью до 20 Вт. Сам же аккумулятор питает iPhone 12 на мощности до 15 Вт, но только если батарея подключена к адаптеру. Самостоятельно MagSafe заряжает iPhone с мощностью 5 Вт.
Аккумулятор не включает в комплект поставки зарядное устройство или кабель. Емкость аккумулятора составляет примерно 1460 мАч, чего должно хватить для полной зарядки iPhone 12 mini. Устройство работает с любым смартфоном, поддерживающим стандарт Qi, но без проприетарной технологии MagSafe не будет магнитного крепления и анимации.
В России внешний аккумулятор обойдется в 9490 рублей — для покупки он станет доступен в ближайшее время. Для сравнения, похожие устройства с емкостью в несколько раз выше и беспроводной зарядкой можно приобрести за три тысячи рублей.
iPhone 12 mini - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 13:02Наука
Найдена серьезная уязвимость iPhone, которая приводит к поломке смартфона
 
НаукаApple iPhoneAppleТехнологии
 
 
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