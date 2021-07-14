https://ria.ru/20210714/afganistan-1741221007.html

В МИД назвали ожидаемые сроки переговоров талибов с афганскими властями

В МИД назвали ожидаемые сроки переговоров талибов с афганскими властями - РИА Новости, 14.07.2021

В МИД назвали ожидаемые сроки переговоров талибов с афганскими властями

Москва ожидает, что талибы (движение "Талибан"*) и власти в Кабуле будут готовы начать содержательные межафганские переговоры осенью текущего года, заявил в... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T13:05

2021-07-14T13:05

2021-07-14T13:07

обострение ситуации в афганистане

россия

замир кабулов

афганистан

доха

талибан

сша

в мире

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Москва ожидает, что талибы (движение "Талибан"*) и власти в Кабуле будут готовы начать содержательные межафганские переговоры осенью текущего года, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.По его словам, в нынешней ситуации обострения обстановки в Афганистане "переговоры могут быть, их надо поддерживать, чтобы не бросать ситуацию на самотек"."Но как мне кажется, реально стороны будут готовы к содержательным, результативным переговорам осенью. Обе стороны слишком долго готовились к войне, и пока, как говорится, они не выпустят все патроны, трудно на что-то рассчитывать", - сказал Кабулов.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.В сентябре прошлого года в Катаре начались межафганские переговоры, однако стороны не могут прийти к согласию по ключевым вопросам, в частности, по прекращению огня между правительственными силами и радикальным движением "Талибан"*.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210714/afganistan-1741219785.html

https://ria.ru/20210714/kabulov-1741158904.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение ситуации в афганистане, россия, замир кабулов, афганистан, доха, талибан, сша, в мире