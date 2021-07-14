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https://ria.ru/20210714/afganistan-1741221007.html
В МИД назвали ожидаемые сроки переговоров талибов с афганскими властями
В МИД назвали ожидаемые сроки переговоров талибов с афганскими властями - РИА Новости, 14.07.2021
В МИД назвали ожидаемые сроки переговоров талибов с афганскими властями
Москва ожидает, что талибы (движение "Талибан"*) и власти в Кабуле будут готовы начать содержательные межафганские переговоры осенью текущего года, заявил в... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T13:05
2021-07-14T13:07
обострение ситуации в афганистане
россия
замир кабулов
афганистан
доха
талибан
сша
в мире
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Москва ожидает, что талибы (движение "Талибан"*) и власти в Кабуле будут готовы начать содержательные межафганские переговоры осенью текущего года, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.По его словам, в нынешней ситуации обострения обстановки в Афганистане "переговоры могут быть, их надо поддерживать, чтобы не бросать ситуацию на самотек"."Но как мне кажется, реально стороны будут готовы к содержательным, результативным переговорам осенью. Обе стороны слишком долго готовились к войне, и пока, как говорится, они не выпустят все патроны, трудно на что-то рассчитывать", - сказал Кабулов.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.В сентябре прошлого года в Катаре начались межафганские переговоры, однако стороны не могут прийти к согласию по ключевым вопросам, в частности, по прекращению огня между правительственными силами и радикальным движением "Талибан"*.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210714/afganistan-1741219785.html
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обострение ситуации в афганистане, россия, замир кабулов, афганистан, доха, талибан, сша, в мире
13:05 14.07.2021 (обновлено: 13:07 14.07.2021)
 
В МИД назвали ожидаемые сроки переговоров талибов с афганскими властями

В МИД назвали ожидаемые сроки начала переговоров талибов с афганскими властями

© REUTERS / StringerВооруженные афганские ополченцы патрулируют окраину провинции Тахар
Вооруженные афганские ополченцы патрулируют окраину провинции Тахар - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© REUTERS / Stringer
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Москва ожидает, что талибы (движение "Талибан"*) и власти в Кабуле будут готовы начать содержательные межафганские переговоры осенью текущего года, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
По его словам, в нынешней ситуации обострения обстановки в Афганистане "переговоры могут быть, их надо поддерживать, чтобы не бросать ситуацию на самотек".
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Вчера, 12:59
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"Но как мне кажется, реально стороны будут готовы к содержательным, результативным переговорам осенью. Обе стороны слишком долго готовились к войне, и пока, как говорится, они не выпустят все патроны, трудно на что-то рассчитывать", - сказал Кабулов.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
В сентябре прошлого года в Катаре начались межафганские переговоры, однако стороны не могут прийти к согласию по ключевым вопросам, в частности, по прекращению огня между правительственными силами и радикальным движением "Талибан"*.
* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.
Читайте полный текст интервью >>
Специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов во время интервью - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
Вчера, 10:30
Замир Кабулов: можно ждать боев за Кабул, если власти не изменят позицию
 
Обострение ситуации в АфганистанеРоссияЗамир КабуловАфганистанДохаТалибанСШАВ мире
 
 
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