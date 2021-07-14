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ШОС призвала стороны в Афганистане воздержаться от применения силы

ШОС призвала стороны в Афганистане воздержаться от применения силы - РИА Новости, 14.07.2021

ШОС призвала стороны в Афганистане воздержаться от применения силы

Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества выступают за единый и демократический Афганистан и призывают стороны конфликта воздержаться от применения... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T12:59

2021-07-14T12:59

2021-07-14T13:14

россия

мария захарова

сергей лавров

душанбе

талибан

обострение ситуации в афганистане

шос

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в мире

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества выступают за единый и демократический Афганистан и призывают стороны конфликта воздержаться от применения силы, говорится в совместном заявлении глав МИД ШОС, принятом по итогам встречи в Душанбе."Настоятельно призываем все стороны, вовлеченные в конфликт в Афганистане, воздержаться от применения силы и действий, способных привести к дестабилизации и непредсказуемым последствиям в районах границ Афганистана с государствами-членами ШОС", - говорится в документе.В заявлении подчеркивается, что министры иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества выступают за "становление Афганистана в качестве независимого, нейтрального, единого, мирного, демократического и процветающего государства", а достижение мира и стабильности в этой стране "является одним из главных факторов обеспечения безопасности в регионе ШОС"."Государства-члены ШОС подтверждают готовность и далее развивать сотрудничество с Афганистаном в борьбе с вызовами и угрозами безопасности в регионе, прежде всего с терроризмом и наркопреступностью во всех их формах и проявлениях, совместно противостоять "двойным стандартам" в решении этих задач", - отмечается в заявлении."Подтверждаем позицию государств - членов ШОС о безальтернативности урегулирования конфликта в Афганистане путем политического диалога и осуществления инклюзивного мирного процесса самими афганцами и под руководством самих афганцев", - говорится в заявлении, размещенном в Telegram официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ Сергей Лавров назвал признанием провала их миссии.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210712/afganistan-1740821561.html

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-07-14T12:59 true PT0M58S

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россия, мария захарова, сергей лавров, душанбе, талибан, обострение ситуации в афганистане, шос, афганистан, в мире