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Минобороны Афганистана заявило о ликвидации почти 200 боевиков

Минобороны Афганистана заявило о ликвидации почти 200 боевиков - РИА Новости, 14.07.2021

Минобороны Афганистана заявило о ликвидации почти 200 боевиков

Афганские правительственные войска за минувшие сутки ликвидировали почти 200 боевиков, сообщило Минобороны республики в Twitter. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T11:45

2021-07-14T11:45

2021-07-14T13:07

обострение ситуации в афганистане

афганистан

талибан

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Афганские правительственные войска за минувшие сутки ликвидировали почти 200 боевиков, сообщило Минобороны республики в Twitter.Кроме того, обнаружены и обезврежены 14 самодельных взрывных устройств.Военные операции проводились в провинциях Пактия, Гильменд, Ганзи, Хост, Кандагар, Нимруз и Такар. В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.Нестабильность нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск из республики. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает уход иностранного контингента и начало межафганского диалога после обмена пленными.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://radiosputnik.ria.ru/20210708/lavrov-1740373262.html

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-07-14T11:45 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение ситуации в афганистане, афганистан, талибан, в мире