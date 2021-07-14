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Минобороны Афганистана заявило о ликвидации почти 200 боевиков
Минобороны Афганистана заявило о ликвидации почти 200 боевиков - РИА Новости, 14.07.2021
Минобороны Афганистана заявило о ликвидации почти 200 боевиков
Афганские правительственные войска за минувшие сутки ликвидировали почти 200 боевиков, сообщило Минобороны республики в Twitter. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T11:45
2021-07-14T13:07
обострение ситуации в афганистане
афганистан
талибан
в мире
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Афганские правительственные войска за минувшие сутки ликвидировали почти 200 боевиков, сообщило Минобороны республики в Twitter.Кроме того, обнаружены и обезврежены 14 самодельных взрывных устройств.Военные операции проводились в провинциях Пактия, Гильменд, Ганзи, Хост, Кандагар, Нимруз и Такар. В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.Нестабильность нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск из республики. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает уход иностранного контингента и начало межафганского диалога после обмена пленными.*Запрещенная в России террористическая организация.
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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обострение ситуации в афганистане, афганистан, талибан, в мире
11:45 14.07.2021 (обновлено: 13:07 14.07.2021)
 
Минобороны Афганистана заявило о ликвидации почти 200 боевиков

В Минобороны Афганистана заявили о ликвидации почти 200 боевиков за сутки

© REUTERS / Jalil AhmadБывшие моджахеды на контрольно-пропускном пункте на окраине провинции Герат
Бывшие моджахеды на контрольно-пропускном пункте на окраине провинции Герат - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© REUTERS / Jalil Ahmad
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Афганские правительственные войска за минувшие сутки ликвидировали почти 200 боевиков, сообщило Минобороны республики в Twitter.
"Сто девяносто один террорист движения "Талибан"* был уничтожен, 154 ранены", — уточняется в релизе.
Кроме того, обнаружены и обезврежены 14 самодельных взрывных устройств.
Военные операции проводились в провинциях Пактия, Гильменд, Ганзи, Хост, Кандагар, Нимруз и Такар.
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В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.
Нестабильность нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск из республики. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает уход иностранного контингента и начало межафганского диалога после обмена пленными.
*Запрещенная в России террористическая организация.
 
Обострение ситуации в АфганистанеАфганистанТалибанВ мире
 
 
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