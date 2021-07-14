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В МИД предупредили об ответе в случае угрозы союзникам со стороны талибов
В МИД предупредили об ответе в случае угрозы союзникам со стороны талибов - РИА Новости, 14.07.2021
В МИД предупредили об ответе в случае угрозы союзникам со стороны талибов
Любая попытка талибов нанести урон безопасности союзников России в Центральной Азии будет чревата для движения "Талибан"* большими потерями, заявил в интервью... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T09:55
2021-07-14T13:07
обострение ситуации в афганистане
россия
замир кабулов
афганистан
талибан
сша
в мире
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Любая попытка талибов нанести урон безопасности союзников России в Центральной Азии будет чревата для движения "Талибан"* большими потерями, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Мы внимательно следим за ситуацией. Но когда талибы увидят, что любая попытка нанести урон безопасности наших союзников в Центральной Азии для них будет чревата большими потерями, если не потерей всего, тогда они ничего не будут делать и будут вести себя хорошо", - сказал Кабулов.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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обострение ситуации в афганистане, россия, замир кабулов, афганистан, талибан, сша, в мире
09:55 14.07.2021 (обновлено: 13:07 14.07.2021)
 
В МИД предупредили об ответе в случае угрозы союзникам со стороны талибов

В МИД предупредили об ответе на попытки талибов нанести урон безопасности союзников России

© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан"* в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Любая попытка талибов нанести урон безопасности союзников России в Центральной Азии будет чревата для движения "Талибан"* большими потерями, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Мы внимательно следим за ситуацией. Но когда талибы увидят, что любая попытка нанести урон безопасности наших союзников в Центральной Азии для них будет чревата большими потерями, если не потерей всего, тогда они ничего не будут делать и будут вести себя хорошо", - сказал Кабулов.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.
Читайте полный текст интервью >>
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
Вчера, 09:49
В МИД рассказали о гарантиях безопасности, которые дали талибы
 
Обострение ситуации в АфганистанеРоссияЗамир КабуловАфганистанТалибанСШАВ мире
 
 
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