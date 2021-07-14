https://ria.ru/20210714/afganistan-1741187399.html

В МИД рассказали о гарантиях безопасности, которые дали талибы

В МИД рассказали о гарантиях безопасности, которые дали талибы - РИА Новости, 14.07.2021

В МИД рассказали о гарантиях безопасности, которые дали талибы

Талибы на самом высоком уровне дали Москве гарантии, что территория Афганистана не будет использоваться против третьих стран, в том числе России и государств... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T09:49

2021-07-14T09:49

2021-07-14T13:07

обострение ситуации в афганистане

россия

замир кабулов

афганистан

доха

талибан

сша

в мире

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Талибы на самом высоком уровне дали Москве гарантии, что территория Афганистана не будет использоваться против третьих стран, в том числе России и государств Центральной Азии, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.Делегация движения талибов посетила РФ 8-9 июля."Эти гарантии мне были даны еще на более высоком уровне муллой (Абдель Гани) Барадаром (главой политофиса талибов – ред.) в Дохе. Они (делегация талибов) прибыли в Москву, чтобы от имени высшего руководства движения талибов гарантировать, что территория Афганистана не будет использоваться против интересов третьих стран, никем не будет использоваться, они это особо подчеркнули, зная чувствительность вопросов безопасности в Центральной Азии для России", - сказал Кабулов.Он отметил растущее беспокойство, которое вызывает у стран Центральной Азии ситуация в Афганистане.По его словам, талибы "не хотят перелива" военных действий с территории Афганистана в другие страны.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210714/peregovory-1741186789.html

https://ria.ru/20210714/peregovory-1741185661.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение ситуации в афганистане, россия, замир кабулов, афганистан, доха, талибан, сша, в мире