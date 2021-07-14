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В МИД рассказали о гарантиях безопасности, которые дали талибы
В МИД рассказали о гарантиях безопасности, которые дали талибы - РИА Новости, 14.07.2021
В МИД рассказали о гарантиях безопасности, которые дали талибы
Талибы на самом высоком уровне дали Москве гарантии, что территория Афганистана не будет использоваться против третьих стран, в том числе России и государств... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T09:49
2021-07-14T13:07
обострение ситуации в афганистане
россия
замир кабулов
афганистан
доха
талибан
сша
в мире
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Талибы на самом высоком уровне дали Москве гарантии, что территория Афганистана не будет использоваться против третьих стран, в том числе России и государств Центральной Азии, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.Делегация движения талибов посетила РФ 8-9 июля."Эти гарантии мне были даны еще на более высоком уровне муллой (Абдель Гани) Барадаром (главой политофиса талибов – ред.) в Дохе. Они (делегация талибов) прибыли в Москву, чтобы от имени высшего руководства движения талибов гарантировать, что территория Афганистана не будет использоваться против интересов третьих стран, никем не будет использоваться, они это особо подчеркнули, зная чувствительность вопросов безопасности в Центральной Азии для России", - сказал Кабулов.Он отметил растущее беспокойство, которое вызывает у стран Центральной Азии ситуация в Афганистане.По его словам, талибы "не хотят перелива" военных действий с территории Афганистана в другие страны.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210714/peregovory-1741186789.html
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обострение ситуации в афганистане, россия, замир кабулов, афганистан, доха, талибан, сша, в мире
09:49 14.07.2021 (обновлено: 13:07 14.07.2021)
 
В МИД рассказали о гарантиях безопасности, которые дали талибы

В МИД заявили, что талибы обещали не использовать территорию Афганистана против третьих стран

© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан"* в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Талибы на самом высоком уровне дали Москве гарантии, что территория Афганистана не будет использоваться против третьих стран, в том числе России и государств Центральной Азии, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
Делегация движения талибов посетила РФ 8-9 июля.
Военнослужащие Афганской национальной армии патрулируют территорию возле контрольно-пропускного пункта, отбитого у талибов, в провинции Лагман - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
Вчера, 09:46
В МИД рассказали о переговорах с талибами в Москве
"Эти гарантии мне были даны еще на более высоком уровне муллой (Абдель Гани) Барадаром (главой политофиса талибов – ред.) в Дохе. Они (делегация талибов) прибыли в Москву, чтобы от имени высшего руководства движения талибов гарантировать, что территория Афганистана не будет использоваться против интересов третьих стран, никем не будет использоваться, они это особо подчеркнули, зная чувствительность вопросов безопасности в Центральной Азии для России", - сказал Кабулов.
Он отметил растущее беспокойство, которое вызывает у стран Центральной Азии ситуация в Афганистане.
"Но при этом надо смотреть на ситуацию - талибы не входили на территорию Таджикистана, туда сбежали военнослужащие правительственных войск. А сбежав, еще огонь открыли уже с таджикской территории по талибам, которые захватили их позиции. Но талибы дали указание всем полевым командирам огонь по таджикской территории не открывать", - подчеркнул Кабулов.
По его словам, талибы "не хотят перелива" военных действий с территории Афганистана в другие страны.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.
Читайте полный текст интервью >>
Афганский военный на блокпосту в Махипаре на шоссе Джелалабад-Кабул - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
Вчера, 09:32
МИД призвал власти Афганистана и талибов начать содержательные переговоры
 
Обострение ситуации в АфганистанеРоссияЗамир КабуловАфганистанДохаТалибанСШАВ мире
 
 
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