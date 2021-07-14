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МИД назвал возможные сроки работы коалиционного правительства Афганистана
МИД назвал возможные сроки работы коалиционного правительства Афганистана - РИА Новости, 14.07.2021
МИД назвал возможные сроки работы коалиционного правительства Афганистана
РФ считает, что коалиционное переходное правительство в Афганистане следует создать сроком на два-три года, чтобы оно определило будущую форму правления в... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T09:41
2021-07-14T09:41
2021-07-14T13:07
обострение ситуации в афганистане
россия
замир кабулов
афганистан
доха
талибан
сша
в мире
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. РФ считает, что коалиционное переходное правительство в Афганистане следует создать сроком на два-три года, чтобы оно определило будущую форму правления в стране, но договариваться обо всех параметрах предстоит самим афганцам между собой, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.Кабулов заявил, что афганское правительство и другие влиятельные политические силы в стране должны начать содержательные переговоры с талибами (движение "Талибан"*), которые должны завершиться созданием коалиционного переходного правительства."Как нам представляется, и эту точку зрения разделяют американцы, пакистанцы, китайцы - такая временная администрация должна поработать два-три года с учетом неспешности, с которой все делается в Афганистане, медленнее, чем хотелось бы – такой национальный характер, ничего страшного в этом нет. Нужно, чтобы не было вакуума власти, хаоса в стране, нужна совместная администрация, которая прекратит боевые действия и начнет решать целый ряд проблем, прежде чем приступить к окончательному определению будущего Афганистана и будущей формы правления. Они должны навести порядок в стране и решить вопросы интеграции талибов в общество", - сказал Кабулов.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20210714/peregovory-1741185661.html
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обострение ситуации в афганистане, россия, замир кабулов, афганистан, доха, талибан, сша, в мире
09:41 14.07.2021 (обновлено: 13:07 14.07.2021)
МИД назвал возможные сроки работы коалиционного правительства Афганистана
Кабулов заявил, что коалиционное правительство Афганистана следует создать на два-три года