https://ria.ru/20210714/afganistan-1741186325.html

МИД назвал возможные сроки работы коалиционного правительства Афганистана

МИД назвал возможные сроки работы коалиционного правительства Афганистана - РИА Новости, 14.07.2021

МИД назвал возможные сроки работы коалиционного правительства Афганистана

РФ считает, что коалиционное переходное правительство в Афганистане следует создать сроком на два-три года, чтобы оно определило будущую форму правления в... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T09:41

2021-07-14T09:41

2021-07-14T13:07

обострение ситуации в афганистане

россия

замир кабулов

афганистан

доха

талибан

сша

в мире

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. РФ считает, что коалиционное переходное правительство в Афганистане следует создать сроком на два-три года, чтобы оно определило будущую форму правления в стране, но договариваться обо всех параметрах предстоит самим афганцам между собой, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.Кабулов заявил, что афганское правительство и другие влиятельные политические силы в стране должны начать содержательные переговоры с талибами (движение "Талибан"*), которые должны завершиться созданием коалиционного переходного правительства."Как нам представляется, и эту точку зрения разделяют американцы, пакистанцы, китайцы - такая временная администрация должна поработать два-три года с учетом неспешности, с которой все делается в Афганистане, медленнее, чем хотелось бы – такой национальный характер, ничего страшного в этом нет. Нужно, чтобы не было вакуума власти, хаоса в стране, нужна совместная администрация, которая прекратит боевые действия и начнет решать целый ряд проблем, прежде чем приступить к окончательному определению будущего Афганистана и будущей формы правления. Они должны навести порядок в стране и решить вопросы интеграции талибов в общество", - сказал Кабулов.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210714/peregovory-1741185661.html

https://ria.ru/20210714/afganistan-1741185077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение ситуации в афганистане, россия, замир кабулов, афганистан, доха, талибан, сша, в мире