Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210714/afganistan-1741183558.html
В МИД обеспокоены, что ситуацией в Афганистане может воспользоваться ИГ*
В МИД обеспокоены, что ситуацией в Афганистане может воспользоваться ИГ* - РИА Новости, 14.07.2021
В МИД обеспокоены, что ситуацией в Афганистане может воспользоваться ИГ*
Россия обеспокоена тем, что хаосом войны на севере Афганистана могут воспользоваться боевики ИГ*, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T09:09
2021-07-14T13:07
обострение ситуации в афганистане
россия
центральная азия
исламское государство
замир кабулов
сергей лавров
афганистан
азия
талибан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730758460_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_f4020e93d1095dd5acf7ac2ca8ae1b9e.jpg
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Россия обеспокоена тем, что хаосом войны на севере Афганистана могут воспользоваться боевики ИГ*, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Нас беспокоит, что хаосом войны на севере Афганистана могут воспользоваться игиловцы*. Это для нас очень важный момент", - сказал Кабулов.По его словам, талибы*, которые в последнее время захватили ряд районов на севере Афганистана, являются "непримиримыми врагами игиловцев*"."Они их ненавидят и в плен не берут, они их уничтожают. По нашим оценкам, 3-4 тысячи игиловцев* осталось на севере. Но, когда север контролировали правительственные силы, они не воевали с ИГИЛ*, ИГИЛ* чувствовал себя там прекрасно, а талибы* их бьют. Поэтому успехи талибов* там обескровливают, лишают ИГИЛ* почвы для нападений и для диверсий против Центральной Азии", - добавил Кабулов.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан*", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ Сергей Лавров назвал признанием провала их миссии.* Террористические организации, запрещенные в РоссииЧитайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html
https://ria.ru/20210713/afganistan-1741062138.html
https://ria.ru/20210712/afganistan-1740911544.html
россия
центральная азия
афганистан
азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730758460_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_12a2e53be9bbfe6bad72e64df19d1da9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обострение ситуации в афганистане, россия, центральная азия, исламское государство, замир кабулов, сергей лавров, афганистан, азия, талибан, в мире
09:09 14.07.2021 (обновлено: 13:07 14.07.2021)
 
В МИД обеспокоены, что ситуацией в Афганистане может воспользоваться ИГ*

В МИД обеспокоены, что хаосом войны на севере Афганистана могут воспользоваться боевики ИГ*

© AP Photo / Rahmat GulАфганский военный
Афганский военный - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Россия обеспокоена тем, что хаосом войны на севере Афганистана могут воспользоваться боевики ИГ*, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Нас беспокоит, что хаосом войны на севере Афганистана могут воспользоваться игиловцы*. Это для нас очень важный момент", - сказал Кабулов.
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 18:19Инфографика
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
По его словам, талибы*, которые в последнее время захватили ряд районов на севере Афганистана, являются "непримиримыми врагами игиловцев*".
"Они их ненавидят и в плен не берут, они их уничтожают. По нашим оценкам, 3-4 тысячи игиловцев* осталось на севере. Но, когда север контролировали правительственные силы, они не воевали с ИГИЛ*, ИГИЛ* чувствовал себя там прекрасно, а талибы* их бьют. Поэтому успехи талибов* там обескровливают, лишают ИГИЛ* почвы для нападений и для диверсий против Центральной Азии", - добавил Кабулов.
Бывшие моджахеды на контрольно-пропускном пункте на окраине провинции Герат - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 12:25
В ООН заявили, что Афганистан приближается к гуманитарной катастрофе
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан*", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ Сергей Лавров назвал признанием провала их миссии.
* Террористические организации, запрещенные в России
Читайте полный текст интервью >>>
Американские военные проходят через маковое поле во время операции в провинции Гильменд, Афганистан - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 13:15
Лавров прокомментировал вывод американских войск из Афганистана
 
Обострение ситуации в АфганистанеРоссияЦентральная АзияИсламское государствоЗамир КабуловСергей ЛавровАфганистанАзияТалибанВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:30Американский офицер предупредил об опасном положении Украины
07:08На Сахалине пенсионер выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
07:03Эксперты рассказали, как развить интеллект с помощью хобби
06:51Прокуратура уточнила число жертв ДТП в Комсомольске-на-Амуре
06:46"Летящий" мост, вдохновленный проектом Микеланджело, появился над Тибром
06:35Греческий политик призвал Киев отказаться от авантюры в отношении Крыма
06:10Посол Словении рассказал, как пандемия "приковала" его к Москве
06:04Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в ближайший год
05:57ДТП в Комсомольске-на-Амуре унесло жизни четырех человек
05:49На Украине потребовали компенсацию за "Турецкий поток"
05:32В Росстате рассказали, сколько россиянок меняют работу после декрета
05:15CNN: американские генералы боялись, что Трамп совершит переворот
05:09CNN: США задумались о "красном телефоне" для экстренной связи с Китаем
05:05Россияне раскрыли, какую долю дохода тратят на питание
05:03Число задержанных по подозрению в убийстве президента Гаити достигло 23
04:36Врач посоветовал, как легче перенести жару
04:32Захарова прокомментировала ситуацию в Афганистане цитатой Жванецкого
04:26Президент Кубы заявил о большом числе пострадавших в беспорядках
04:23В Мехико директора школы приговорили к 208 годам тюрьмы
04:17Посол Словении в России рассказал о вакцинации "Спутником V"
Лента новостейМолния