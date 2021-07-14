https://ria.ru/20210714/afganistan-1741183558.html

В МИД обеспокоены, что ситуацией в Афганистане может воспользоваться ИГ*

В МИД обеспокоены, что ситуацией в Афганистане может воспользоваться ИГ* - РИА Новости, 14.07.2021

В МИД обеспокоены, что ситуацией в Афганистане может воспользоваться ИГ*

Россия обеспокоена тем, что хаосом войны на севере Афганистана могут воспользоваться боевики ИГ*, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T09:09

2021-07-14T09:09

2021-07-14T13:07

обострение ситуации в афганистане

россия

центральная азия

исламское государство

замир кабулов

сергей лавров

афганистан

азия

талибан

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Россия обеспокоена тем, что хаосом войны на севере Афганистана могут воспользоваться боевики ИГ*, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Нас беспокоит, что хаосом войны на севере Афганистана могут воспользоваться игиловцы*. Это для нас очень важный момент", - сказал Кабулов.По его словам, талибы*, которые в последнее время захватили ряд районов на севере Афганистана, являются "непримиримыми врагами игиловцев*"."Они их ненавидят и в плен не берут, они их уничтожают. По нашим оценкам, 3-4 тысячи игиловцев* осталось на севере. Но, когда север контролировали правительственные силы, они не воевали с ИГИЛ*, ИГИЛ* чувствовал себя там прекрасно, а талибы* их бьют. Поэтому успехи талибов* там обескровливают, лишают ИГИЛ* почвы для нападений и для диверсий против Центральной Азии", - добавил Кабулов.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан*", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ Сергей Лавров назвал признанием провала их миссии.* Террористические организации, запрещенные в РоссииЧитайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741062138.html

https://ria.ru/20210712/afganistan-1740911544.html

россия

центральная азия

афганистан

азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение ситуации в афганистане, россия, центральная азия, исламское государство, замир кабулов, сергей лавров, афганистан, азия, талибан, в мире