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Талибы заявили, что заняли важный пункт на границе с Пакистаном
Талибы заявили, что заняли важный пункт на границе с Пакистаном - РИА Новости, 14.07.2021
Талибы заявили, что заняли важный пункт на границе с Пакистаном
Радикальное движение "Талибан"* заявило, что под его контроль перешел стратегический пункт в округе Спин-Болдак на границе с Пакистаном, сказал РИА Новости... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T08:41
2021-07-14T08:41
2021-07-14T13:07
обострение ситуации в афганистане
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талибан
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афганистан
пакистан
в мире
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* заявило, что под его контроль перешел стратегический пункт в округе Спин-Болдак на границе с Пакистаном, сказал РИА Новости источник в военных кругах.По его данным, он важен с точки зрения торговли.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск из республики. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает уход иностранного контингента и начало межафганского диалога после обмена пленными.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-07-14T08:41
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PT0M58S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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обострение ситуации в афганистане, видео, россия, доха, талибан, сша, афганистан, пакистан, в мире
08:41 14.07.2021 (обновлено: 13:07 14.07.2021)
Талибы заявили, что заняли важный пункт на границе с Пакистаном
Талибы заявили, что взяли под контроль важный стратегический пункт на границе с Пакистаном