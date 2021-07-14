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Талибы заявили, что заняли важный пункт на границе с Пакистаном

Талибы заявили, что заняли важный пункт на границе с Пакистаном - РИА Новости, 14.07.2021

Талибы заявили, что заняли важный пункт на границе с Пакистаном

Радикальное движение "Талибан"* заявило, что под его контроль перешел стратегический пункт в округе Спин-Болдак на границе с Пакистаном, сказал РИА Новости... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T08:41

2021-07-14T08:41

2021-07-14T13:07

обострение ситуации в афганистане

россия

доха

талибан

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афганистан

пакистан

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* заявило, что под его контроль перешел стратегический пункт в округе Спин-Болдак на границе с Пакистаном, сказал РИА Новости источник в военных кругах.По его данным, он важен с точки зрения торговли.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск из республики. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает уход иностранного контингента и начало межафганского диалога после обмена пленными.*Террористическая организация, запрещенная в России.

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пакистан

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-07-14T08:41 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение ситуации в афганистане, видео, россия, доха, талибан, сша, афганистан, пакистан, в мире