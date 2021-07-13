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В Липецкой области объявили штормовое предупреждение
В Липецкой области объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 13.07.2021
В Липецкой области объявили штормовое предупреждение
Спасатели объявили штормовое предупреждение на 14-18 июля в Липецкой области из-за аномально жаркой погоды, сообщает управление МЧС РФ по региону. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T12:39
2021-07-13T12:39
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
липецкая область
курская область
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ВОРОНЕЖ, 13 июл - РИА Новости. Спасатели объявили штормовое предупреждение на 14-18 июля в Липецкой области из-за аномально жаркой погоды, сообщает управление МЧС РФ по региону.Ранее штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды объявили в Белгородской, Воронежской и Курской областях.Спасатели отмечают, что среднесуточная температура в эти дни составит 25-27 градусов тепла, что на 7-9 градусов выше средних многолетних значений.Сейчас в регионе плюс 29 градусов.Спасатели обратили внимание, что жара может привести к ослаблению внимания, потере работоспособности и ошибкам обслуживающего персонала на объектах с повышенным риском аварийности. Также возрастает вероятность крупных ДТП на автодорогах области и железнодорожных путях. Высокая температура воздуха может привести и к трагедиям на воде, предупреждают спасатели.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), липецкая область, курская область
В Липецкой области объявили штормовое предупреждение
12:39 13.07.2021
 
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Александр Пирагис
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МЧС объявил штормовое предупреждение в Липецкой области из-за аномальной жары

Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 13 июл - РИА Новости. Спасатели объявили штормовое предупреждение на 14-18 июля в Липецкой области из-за аномально жаркой погоды, сообщает управление МЧС РФ по региону.
Ранее штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды объявили в Белгородской, Воронежской и Курской областях.
"Штормовое предупреждение. В период с 14 по 18 июля на территории Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление - аномально жаркая погода - 35 градусов", - говорится в сообщении.
Спасатели отмечают, что среднесуточная температура в эти дни составит 25-27 градусов тепла, что на 7-9 градусов выше средних многолетних значений.
Сейчас в регионе плюс 29 градусов.
Спасатели обратили внимание, что жара может привести к ослаблению внимания, потере работоспособности и ошибкам обслуживающего персонала на объектах с повышенным риском аварийности. Также возрастает вероятность крупных ДТП на автодорогах области и железнодорожных путях. Высокая температура воздуха может привести и к трагедиям на воде, предупреждают спасатели.
Пот на коже - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
Вчера, 02:00Сказано в эфире
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Липецкая областьКурская область
 
 
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