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В Липецкой области объявили штормовое предупреждение
В Липецкой области объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 13.07.2021
В Липецкой области объявили штормовое предупреждение
Спасатели объявили штормовое предупреждение на 14-18 июля в Липецкой области из-за аномально жаркой погоды, сообщает управление МЧС РФ по региону. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T12:39
2021-07-13T12:39
2021-07-13T12:39
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
липецкая область
курская область
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ВОРОНЕЖ, 13 июл - РИА Новости. Спасатели объявили штормовое предупреждение на 14-18 июля в Липецкой области из-за аномально жаркой погоды, сообщает управление МЧС РФ по региону.Ранее штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды объявили в Белгородской, Воронежской и Курской областях.Спасатели отмечают, что среднесуточная температура в эти дни составит 25-27 градусов тепла, что на 7-9 градусов выше средних многолетних значений.Сейчас в регионе плюс 29 градусов.Спасатели обратили внимание, что жара может привести к ослаблению внимания, потере работоспособности и ошибкам обслуживающего персонала на объектах с повышенным риском аварийности. Также возрастает вероятность крупных ДТП на автодорогах области и железнодорожных путях. Высокая температура воздуха может привести и к трагедиям на воде, предупреждают спасатели.
https://radiosputnik.ria.ru/20210712/pot-1740660465.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), липецкая область, курская область
В Липецкой области объявили штормовое предупреждение
МЧС объявил штормовое предупреждение в Липецкой области из-за аномальной жары