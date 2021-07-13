https://ria.ru/20210713/zhara-1741065435.html

В Липецкой области объявили штормовое предупреждение

В Липецкой области объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 13.07.2021

В Липецкой области объявили штормовое предупреждение

Спасатели объявили штормовое предупреждение на 14-18 июля в Липецкой области из-за аномально жаркой погоды, сообщает управление МЧС РФ по региону. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T12:39

2021-07-13T12:39

2021-07-13T12:39

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

липецкая область

курская область

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ВОРОНЕЖ, 13 июл - РИА Новости. Спасатели объявили штормовое предупреждение на 14-18 июля в Липецкой области из-за аномально жаркой погоды, сообщает управление МЧС РФ по региону.Ранее штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды объявили в Белгородской, Воронежской и Курской областях.Спасатели отмечают, что среднесуточная температура в эти дни составит 25-27 градусов тепла, что на 7-9 градусов выше средних многолетних значений.Сейчас в регионе плюс 29 градусов.Спасатели обратили внимание, что жара может привести к ослаблению внимания, потере работоспособности и ошибкам обслуживающего персонала на объектах с повышенным риском аварийности. Также возрастает вероятность крупных ДТП на автодорогах области и железнодорожных путях. Высокая температура воздуха может привести и к трагедиям на воде, предупреждают спасатели.

https://radiosputnik.ria.ru/20210712/pot-1740660465.html

россия

липецкая область

курская область

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), липецкая область, курская область