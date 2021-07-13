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НМЖК построит в Оренбуржье завод растительных масел за 23,4 млрд рублей
НМЖК построит в Оренбуржье завод растительных масел за 23,4 млрд рублей - РИА Новости, 13.07.2021
НМЖК построит в Оренбуржье завод растительных масел за 23,4 млрд рублей
Группа компаний НМЖК ("Нижегородский масложировой комбинат") планирует инвестировать 23,4 миллиарда рублей в строительство комплекса глубокой переработки... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T12:15
2021-07-13T15:27
оренбургская область
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости/Прайм. Группа компаний НМЖК ("Нижегородский масложировой комбинат") планирует инвестировать 23,4 миллиарда рублей в строительство комплекса глубокой переработки масличных культур и производства растительных масел, майонезов и соусов в городе Бузулук (Оренбургская область), говорится в сообщении компании."ГК НМЖК планирует построить в городе Бузулук Оренбургской области интегрированный комплекс по глубокой переработке масличных культур, бутилированию растительных масел, производству майонезов и соусов. ... Инвестиции в проект составят 23,4 миллиарда рублей. Строительство комплекса планируется без привлечения бюджетных средств", - говорится в сообщении.Проект предполагает строительство производственных мощностей по переработке подсолнечника, рапса, соевых бобов, льна и других масличных культур. Комплекс ежегодно будет перерабатывать до 1 миллиона тонн сырья, производить до 450 тысяч тонн растительного масла и 390 тысяч тонн высокопротеинового шрота (кормового продукта для животных и птицы).Кроме того, инвестпроект предусматривает запуск производства фасованного растительного масла в потребительской таре мощностью 125 тысяч тонн в год, майонезов и соусов (80 тысяч тонн в год). Для обеспечения комплекса сырьем будет построен элеватор мощностью единовременного хранения 120 тысяч тонн подсолнечника.Компания также указывает, что проект позволит нарастить экспорт масложировой продукции за рубеж более чем на 300 миллионов долларов. НМЖК отмечает, что в минэкономразвития региона направлена заявка о включении проекта в Бузулуке в реестр приоритетных в Оренбургской области, с банками решается вопрос о предоставлении инвестиционного кредита."В соответствии с существующей процедурой мы подали наш проект с необходимым пакетом документов на рассмотрение в Минэкономразвития области. Мы рассчитываем, что региональные власти сбалансированно подойдут к решению и рассмотрят нашу заявку на конкурентной основе с учётом ожидаемых от реализации проекта эффектов для области, в том числе, и для города Бузулука. Будем ждать решения от правительства региона, существуют разные механизмы рассмотрения таких заявок - на заседании инвестиционного совета или через торги", - пояснил РИА Новости генеральный директор НМЖК Алексей Масленников. По его словам, проект НМЖК обладает конкурентными преимуществами и может внести больший вклад в экономику региона.
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оренбургская область, новости компаний - экономика

НМЖК построит в Оренбуржье завод растительных масел за 23,4 млрд рублей

12:15 13.07.2021 (обновлено: 15:27 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкЛиния разлива и фасовки подсолнечного масла
Линия разлива и фасовки подсолнечного масла - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости/Прайм. Группа компаний НМЖК ("Нижегородский масложировой комбинат") планирует инвестировать 23,4 миллиарда рублей в строительство комплекса глубокой переработки масличных культур и производства растительных масел, майонезов и соусов в городе Бузулук (Оренбургская область), говорится в сообщении компании.
"ГК НМЖК планирует построить в городе Бузулук Оренбургской области интегрированный комплекс по глубокой переработке масличных культур, бутилированию растительных масел, производству майонезов и соусов. ... Инвестиции в проект составят 23,4 миллиарда рублей. Строительство комплекса планируется без привлечения бюджетных средств", - говорится в сообщении.
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Проект предполагает строительство производственных мощностей по переработке подсолнечника, рапса, соевых бобов, льна и других масличных культур. Комплекс ежегодно будет перерабатывать до 1 миллиона тонн сырья, производить до 450 тысяч тонн растительного масла и 390 тысяч тонн высокопротеинового шрота (кормового продукта для животных и птицы).
Кроме того, инвестпроект предусматривает запуск производства фасованного растительного масла в потребительской таре мощностью 125 тысяч тонн в год, майонезов и соусов (80 тысяч тонн в год). Для обеспечения комплекса сырьем будет построен элеватор мощностью единовременного хранения 120 тысяч тонн подсолнечника.
"К первому кварталу 2023 года планируется запуск первой очереди маслоэкстракционного завода, а в 2025 году - запуск второй очереди, выход проекта на полную мощность, запуск цехов рафинации масла, фасовки растительного масла, производства майонезов и соусов. Проект позволит создать 521 новое рабочее место, а ежегодные налоговые отчисления в бюджет составят около 2 миллиардов рублей", - добавляется в релизе.
Компания также указывает, что проект позволит нарастить экспорт масложировой продукции за рубеж более чем на 300 миллионов долларов. НМЖК отмечает, что в минэкономразвития региона направлена заявка о включении проекта в Бузулуке в реестр приоритетных в Оренбургской области, с банками решается вопрос о предоставлении инвестиционного кредита.
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"В соответствии с существующей процедурой мы подали наш проект с необходимым пакетом документов на рассмотрение в Минэкономразвития области. Мы рассчитываем, что региональные власти сбалансированно подойдут к решению и рассмотрят нашу заявку на конкурентной основе с учётом ожидаемых от реализации проекта эффектов для области, в том числе, и для города Бузулука. Будем ждать решения от правительства региона, существуют разные механизмы рассмотрения таких заявок - на заседании инвестиционного совета или через торги", - пояснил РИА Новости генеральный директор НМЖК Алексей Масленников.
По его словам, проект НМЖК обладает конкурентными преимуществами и может внести больший вклад в экономику региона.

"НМЖК последовательно реализует в Оренбургской области долгосрочную инвестиционную программу – с 2012 года в производственно-логистический кластер Сорочинск-Бузулук уже инвестировано более 10 миллиардов рублей, успешно функционирует Сорочинский маслоэкстракционный завод, реализуются долгосрочные партнерские программы более чем с 1000 фермерских хозяйств в области. Проект в Бузулуке находится в высокой степени готовности, и мы готовы приступить к его реализации сразу после выделения земельного участка", - заключил Масленников.

 
Оренбургская областьНовости компаний - Экономика
 
 
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