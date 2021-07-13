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Замруководителя челябинского управления ПФР обвинили в получении взятки
Замруководителя челябинского управления ПФР обвинили в получении взятки - РИА Новости, 13.07.2021
Замруководителя челябинского управления ПФР обвинили в получении взятки
Челябинские следователи предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере заместителю руководителя регионального управления ПФР, сообщает... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T10:00
2021-07-13T10:00
россия
пенсионный фонд рф
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Челябинские следователи предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере заместителю руководителя регионального управления ПФР, сообщает региональное СУСК РФ.По данным следствия, в понедельник обвиняемый получил взятку в сумме более 3 миллионов рублей от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда. При получении взятки он был задержан, после чего признал вину, подчеркнули в СУСК."Заместителю руководителя регионального управления Пенсионного фонда России предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)… В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.
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россия, пенсионный фонд рф, происшествия
Замруководителя челябинского управления ПФР обвинили в получении взятки
10:00 13.07.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© Фото : СК РФ

Замруководителя челябинского управления ПФР обвинили в получении взятки в особо крупном размере

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Челябинские следователи предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере заместителю руководителя регионального управления ПФР, сообщает региональное СУСК РФ.
По данным следствия, в понедельник обвиняемый получил взятку в сумме более 3 миллионов рублей от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда. При получении взятки он был задержан, после чего признал вину, подчеркнули в СУСК.
"Заместителю руководителя регионального управления Пенсионного фонда России предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)… В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
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