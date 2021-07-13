https://ria.ru/20210713/vzyatka-1741032619.html

Замруководителя челябинского управления ПФР обвинили в получении взятки

Замруководителя челябинского управления ПФР обвинили в получении взятки - РИА Новости, 13.07.2021

Замруководителя челябинского управления ПФР обвинили в получении взятки

Челябинские следователи предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере заместителю руководителя регионального управления ПФР, сообщает... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T10:00

2021-07-13T10:00

2021-07-13T10:00

россия

пенсионный фонд рф

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Челябинские следователи предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере заместителю руководителя регионального управления ПФР, сообщает региональное СУСК РФ.По данным следствия, в понедельник обвиняемый получил взятку в сумме более 3 миллионов рублей от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда. При получении взятки он был задержан, после чего признал вину, подчеркнули в СУСК."Заместителю руководителя регионального управления Пенсионного фонда России предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)… В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210712/vzyatka-1740956339.html

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россия, пенсионный фонд рф, происшествия