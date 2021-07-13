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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210713/voda-1741147258.html
Раздавать воду на железнодорожных станциях в МО будут до 16 июля
Раздавать воду на железнодорожных станциях в МО будут до 16 июля - РИА Новости, 13.07.2021
Раздавать воду на железнодорожных станциях в МО будут до 16 июля
Раздачу бесплатной воды на некоторых железнодорожных станциях в Московской области продлили до 16 июля в связи с жаркой погодой. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T19:29
2021-07-13T19:29
новости подмосковья
центральная пригородная пассажирская компания
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Раздачу бесплатной воды на некоторых железнодорожных станциях в Московской области продлили до 16 июля в связи с жаркой погодой. Об этом сообщил телеканал "360".Акция началась в конце июня. Питьевую воду на станциях раздают работники Центральной пригородной пассажирской компании.Воду можно получить в часы пик на станциях Мытищи, Домодедово, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Тушинская, Одинцово, Пушкино, Раменское и Нижегородская.В Москве воду раздают на Курском, Киевском, Казанском, Белорусском, Ярославском, Савеловском и Павелецком вокзалах.
московская область (подмосковье)
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центральная пригородная пассажирская компания, московская область (подмосковье)

Раздавать воду на железнодорожных станциях в МО будут до 16 июля

19:29 13.07.2021
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковДевушка пьет воду во время жаркой погоды
Девушка пьет воду во время жаркой погоды - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Раздачу бесплатной воды на некоторых железнодорожных станциях в Московской области продлили до 16 июля в связи с жаркой погодой. Об этом сообщил телеканал "360".
Акция началась в конце июня. Питьевую воду на станциях раздают работники Центральной пригородной пассажирской компании.
Воду можно получить в часы пик на станциях Мытищи, Домодедово, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Тушинская, Одинцово, Пушкино, Раменское и Нижегородская.
В Москве воду раздают на Курском, Киевском, Казанском, Белорусском, Ярославском, Савеловском и Павелецком вокзалах.
 
Новости ПодмосковьяЦентральная пригородная пассажирская компанияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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