https://ria.ru/20210713/voda-1741147258.html

Раздавать воду на железнодорожных станциях в МО будут до 16 июля

Раздавать воду на железнодорожных станциях в МО будут до 16 июля - РИА Новости, 13.07.2021

Раздавать воду на железнодорожных станциях в МО будут до 16 июля

Раздачу бесплатной воды на некоторых железнодорожных станциях в Московской области продлили до 16 июля в связи с жаркой погодой. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T19:29

2021-07-13T19:29

2021-07-13T19:29

новости подмосковья

центральная пригородная пассажирская компания

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Раздачу бесплатной воды на некоторых железнодорожных станциях в Московской области продлили до 16 июля в связи с жаркой погодой. Об этом сообщил телеканал "360".Акция началась в конце июня. Питьевую воду на станциях раздают работники Центральной пригородной пассажирской компании.Воду можно получить в часы пик на станциях Мытищи, Домодедово, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Тушинская, Одинцово, Пушкино, Раменское и Нижегородская.В Москве воду раздают на Курском, Киевском, Казанском, Белорусском, Ярославском, Савеловском и Павелецком вокзалах.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральная пригородная пассажирская компания, московская область (подмосковье)