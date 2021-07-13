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Во Франции оценили перспективы вступления Украины в НАТО
Во Франции оценили перспективы вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 13.07.2021
Во Франции оценили перспективы вступления Украины в НАТО
Посол Франции на Украине Этьен де Понсен заявил, что сейчас нет консенсуса среди членов НАТО относительно предоставления Киеву Плана действий по членству (ПДЧ)... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T12:32
2021-07-13T12:32
россия
дмитрий кулеба
мид украины
верховная рада украины
нато
андерс фог расмуссен
франция
грузия
украина
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КИЕВ, 13 июл – РИА Новости. Посол Франции на Украине Этьен де Понсен заявил, что сейчас нет консенсуса среди членов НАТО относительно предоставления Киеву Плана действий по членству (ПДЧ) в альянсе, и считает, что страна должна сосредоточиться на внутреннем процессе реформ.Лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе 14 июня поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев провел достаточно реформ для получения плана действий по членству в НАТО, главное препятствие на пути его получения – это "нежелание послать такой сигнал РФ". По его словам, Киев рассчитывает получить план действий по членству в НАТО в 2022 году.По словам дипломата, Украина для получения ПДЧ и членства в НАТО должна выстроить консенсус."Сейчас консенсус, как я уже говорил, заключается в реализации того, что существует, о чем уже было заявлено, в частности, в заключительном коммюнике саммита НАТО в Брюсселе. Давайте выполнять домашнее задание и не открывать перспективу, которая пока не является реалистичной", - цитирует посла сайт "Телевизионной службы новостей" (ТСН).Он отметил, что Украине нужно сосредоточиться на внутреннем процессе реформ, и НАТО готова ей помочь. "Франция как член Альянса также помогает Украине укрепить свой потенциал, включая военный", - добавил посол.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет. В МИД РФ ранее заявляли, что вступление Украины в НАТО не принесет этой стране стабильности и никак не помогло бы гармонизировать ситуацию внутри страны - это химера, которую украинские политики скармливают населению.
https://ria.ru/20210712/proval-1740988285.html
https://ria.ru/20210708/isterika-1740365084.html
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россия, дмитрий кулеба, мид украины, верховная рада украины, нато, андерс фог расмуссен, франция, грузия, украина, в мире
Во Франции оценили перспективы вступления Украины в НАТО
12:32 13.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Посол Франции на Украине Этьен де Понсен призвал Киев сосредоточиться на внутренних реформах

Читать ria.ru в
КИЕВ, 13 июл – РИА Новости. Посол Франции на Украине Этьен де Понсен заявил, что сейчас нет консенсуса среди членов НАТО относительно предоставления Киеву Плана действий по членству (ПДЧ) в альянсе, и считает, что страна должна сосредоточиться на внутреннем процессе реформ.
Лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе 14 июня поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев провел достаточно реформ для получения плана действий по членству в НАТО, главное препятствие на пути его получения – это "нежелание послать такой сигнал РФ". По его словам, Киев рассчитывает получить план действий по членству в НАТО в 2022 году.
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По словам дипломата, Украина для получения ПДЧ и членства в НАТО должна выстроить консенсус.
"Сейчас консенсус, как я уже говорил, заключается в реализации того, что существует, о чем уже было заявлено, в частности, в заключительном коммюнике саммита НАТО в Брюсселе. Давайте выполнять домашнее задание и не открывать перспективу, которая пока не является реалистичной", - цитирует посла сайт "Телевизионной службы новостей" (ТСН).
Он отметил, что Украине нужно сосредоточиться на внутреннем процессе реформ, и НАТО готова ей помочь. "Франция как член Альянса также помогает Украине укрепить свой потенциал, включая военный", - добавил посол.
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Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет. В МИД РФ ранее заявляли, что вступление Украины в НАТО не принесет этой стране стабильности и никак не помогло бы гармонизировать ситуацию внутри страны - это химера, которую украинские политики скармливают населению.
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