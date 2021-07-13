https://ria.ru/20210713/terrorizm-1741072718.html

В Белоруссии завели дело о терроризме после попытки поджечь дом депутата

В Белоруссии завели дело о терроризме после попытки поджечь дом депутата - РИА Новости, 13.07.2021

В Белоруссии завели дело о терроризме после попытки поджечь дом депутата

Комитет государственной безопасности Белоруссии заявил, что возбуждено уголовное дело по статье "акт терроризма" после попытки поджога дома депутата нижней... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T13:16

2021-07-13T13:16

2021-07-13T13:24

протесты в белоруссии

олег гайдукевич

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белоруссия

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кгб белоруссии

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МИНСК, 13 июл – РИА Новости. Комитет государственной безопасности Белоруссии заявил, что возбуждено уголовное дело по статье "акт терроризма" после попытки поджога дома депутата нижней палаты парламента Олега Гайдукевича.Ранее, 11 июля, Гайдукевич сообщил РИА Новости, что ночью в его дом неизвестный бросил три бутылки с зажигательной смесью: одна попала в дом, две – на стоянку у дома. По словам парламентария, одна из бутылок, упавших на стоянку, разбилась и загорелась. Никто не пострадал."Следственным управлением Комитета государственной безопасности Республики Беларусь 12.07.2021 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 289 Уголовного кодекса Республики Беларусь ("Акт терроризма"), по факту попытки поджога дома депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олега Гайдукевича", - говорится в сообщении на сайте КГБ.По данным ведомства, проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. "Виновные будут найдены и привлечены к установленной законом ответственности", - подчеркнули в КГБ республики.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20210702/pokushenie-1739662778.html

https://ria.ru/20210708/belorussiya-1740525959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег гайдукевич, александр лукашенко, белоруссия, в мире, кгб белоруссии