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Российский академический Молодежный театр

Российский академический Молодежный театр - РИА Новости, 13.07.2021

Российский академический Молодежный театр

Российский академический молодежный театр (РАМТ) был основан 13 июля 1921 года как Московский театр для детей. Именно в этот день в здании бывшего кинотеатра... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T05:12

2021-07-13T05:12

2021-07-13T05:12

россия

российский академический молодежный театр

справки

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Российский академический молодежный театр (РАМТ) был основан 13 июля 1921 года как Московский театр для детей. Именно в этот день в здании бывшего кинотеатра "АРС"(сейчас в этом здании по адресу улица Тверская, 23, расположен Электротеатр Станиславский) состоялась премьера "Жемчужина Альдамины". Организатором и первым руководителем Московского театра для детей стала Наталия Сац. В 1936 году театр был переименован в Центральный детский театр и в том же году он получил свое нынешнее помещение – на Театральной площади, рядом с Большим и Малым театрами. Тогда в театре шли спектакли "Тысяча и одна ночь" (1922), "Пиноккио" (1923), "Работник Балда" (1925), "Алтайские Робинзоны" (1928), "Детская эстрада" (1928), "Золотой ключик" (1936), "Белеет парус одинокий..." (1937), "Баба Яга – костяная нога" (1938) и др. В 1939 году состоялась премьера спектакля "Коньки" начинающего драматурга Сергея Михалкова, чья творческая жизнь с той поры была тесно связана с ЦДТ: десять пьес Михалкова были поставлены в разные годы на этой сцене, а спектакль "Сомбреро" (1957) не сходил со сцены сорок лет. В 1937 году Наталия Сац была репрессирована как жена "врага народа", театр возглавил Владимир Дудин.В 1941-1943 годах театр находился в эвакуации в Кузбассе, где коллектив смог не только выпустить семь премьер, но и возобновить еще семь спектаклей. Фронтовая бригада театра дала больше 60 спектаклей и концертов на Воронежском и Сталинградском фронтах, сделала три выезда на 3-й Украинский и 2-й Балтийский фронты.В 1945 году при театре открылась своя студия и первые ее выпускники пополнили труппу.В 1948 году ЦДТ возглавила известная актриса МХАТ Ольга Пыжова, опытный режиссер и педагог. В качестве режиссеров были приглашены Борис Бибиков и Георгий Товстоногов. В ноябре 1949 года на сцене театра состоялась премьера пьесы "Ее друзья" Виктора Розова – драматурга, прочно вошедшего в историю не только детского, но и всего отечественного театра. В 1951 году в ЦДТ начала работать Мария Кнебель (с 1955 года – главный режиссер). При ней в театр пришел режиссер Анатолий Эфрос, раскрывший таланты драматургов Виктора Розова и Александра Хмелика. Приход Анатолия Эфроса в Центральный детский театр ознаменовал новый этап в жизни ЦДТ. Уже его первые постановки ("В добрый час!" (1954), "В поисках радости" (1957) Виктора Розова, "Друг мой, Колька!" (1959) Александра Хмелика) вернули Центральному детскому театру славу одного из самых популярных в Москве. Всего Анатолий Эфрос за годы работы в театре поставил 14 спектаклей.В это же время в театр пришло поколение молодых артистов-выпускников Школы-студии МХАТ, в числе которых был Олег Ефремов. В 1955 году он дебютировал в качестве режиссера, поставив водевиль Вадима Коростылева и Михаил Львовского "Димка-невидимка".В 1970-е годы в репертуар ЦДТ вошли спектакли о школе, спектакли для подростков и их родителей: "Сказка о четырех близнецах" (1972) Панчо Панчева, "Враги" (1975) Максима Горького, "Разговоры в учительской" (1979) Рудольфа Каца, "Печальный однолюб" (1981) Симона Соловейчика, "Молодая гвардия" (1983) Александра Фадеева и др.В эти годы в театре работали режиссеры Анна Некрасова, Валерий Фокин, Павел Хомский, Леонид Эйдлин, Сергей Яшин.В 1980 году театр возглавил Алексей Бородин. Вместе с ним в театр пришла новая команда – режиссер Елена Долгина (сегодня помощник худрука по творческим вопросам) и Станислав Бенедиктов, талантливый художник и сценограф, постоянный соавтор спектаклей Бородина, с 1985 года – главный художник театра. В 1983 году Бородин выпустил дилогию по роману Гюго "Отверженные". В 1985 году она была удостоена Государственной премии. В 1983 году пьесой Островского "Бедность не порок" была открыта Маленькая сцена.В 1987 году театр получил звание академического. С 1992 года стал назваться Российский академический молодежный театр (РАМТ).В 1980-1990 годах Алексеем Бородиным были поставлены такие спектакли как "Малыш" (1984) Аркадия и Бориса Стругацких, "Ловушка № 46, Рост второй" (1985)Юрия Щекочихина, "Сон с продолжением" (1986) Сергея Михалкова, "Крестики-нолики" (1987) Александра Червинского, "Король Лир" (1992) Уильяма Шекспира, "Береника" (1993) Жана Расина, "Жизнь впереди" (1993) Эмиля Ажара, "Наш городок" (1993) Торнтона Уайлдера, "Одна ночь" (1995) Евгения Шварца, "Марсианские хроники" Рэя Брэдбери и др.В 2002 году Бородин инсценировал "Эраста Фандорина", роман стремительно ворвавшегося в литературу Бориса Акунина. Впечатленный успехом спектакля, Акунин написал для РАМТа пьесу "Инь и Ян" (2005) в двух версиях – Белой и Черной, чтобы театру было из чего выбирать. В итоге были поставлены обе версии.В 2007 году Бородин поставил трилогию "Берег утопии" Тома Стоппарда. Спектакль стал одним из самых масштабных театральных проектов нулевых, его продолжительность составила почти 10 часов, в нем 70 персонажей и сотни костюмов. Событием сезона 2014/2015 стал спектакль Алексея Бородина "Нюрнберг" по киносценарию Эбби Манна об одном из "малых Нюрнбергских процессов". Спектакль сопровождала большая образовательная программа, включающая лекции, дискуссии, кинопросмотры и другие мероприятия, призванные рассказать молодому поколению о страшных уроках Второй мировой войны.В 2018 году Алексей Бородин выпустил "Последние дни" – театральный пасьянс, в котором сошлись не только вымышленные и реальные герои разных эпох, но и авторы, разминувшиеся в веках – Александр Пушкин, Михаил Булгаков и Борис Акунин.В этом же году главным режиссером театра стал Егор Перегудов. В РАМТ им были поставлены такие спектакли как "Под давлением 1-3" (2009) Роланда Шиммельпфенни; "Скупой" (2012) Жана Батиста Мольера; "Ромео и Джульетта" (2020) Уильяма Шекспира; "Петя и волк" (2021), в основе которого – либретто музыкальных сказок "Петя и волк" Сергея Прокофьева и "Володя-музыкант" Леонида Половинкина; "Сны моего отца" (2021) Романа Михайлова. Среди премьер РАМТа в 2021 году спектакли "Горе от ума" Алексея Бородина, "Барышня-крестьянка" Кирилла Вытоптова, "Василисса" Филиппа Гуревича, "Выстрел" Егора Равинского, "Деревня и я" Дмитрия Крестьянкина и аудиоспектакль "СТО" режиссера Александра ХухлинаС 2014 года в РАМТе осуществляется проект "Большая сцена – детям". За это время выпущены спектакли "Денискины рассказы" (2014) по произведениям Виктора Драгунского, "Кролик Эдвард" (2016) по сказке Кейт Камилло, "Рикки" (2017) по мотивам книги Редьярда Киплинга, "Четвертый богатырь" (2018) по пьесе Родиона Белецкого, "Черная курица" (2018) Антония ПогорельскогоПри РАМТе работает несколько театральных клубов для зрителей разных возрастов: "Семейный клуб" для самых маленьких, помогающий дошкольникам открывать для себя театр; "Театральный словарь" для подростков (программа рассчитана на два года и дает возможность подросткам попробовать себя в качестве режиссеров, драматургов, художников и даже театральных гримеров); клуб "Премьера", где зрители имеют возможность встретиться с создателями спектаклей и обсудить театральное закулисье; молодежный образовательный проект "Театр+", в рамках которого старшеклассники, студенты и взрослые могут встретиться с актерами, режиссерами, драматургами и другими мастерами театра; "Учительский клуб" проводит тренинги для школьных учителей по театральной педагогике. Работает пресс-клуб для начинающих журналистов. "Клуб друзей" РАМТа объединяет людей, которые заинтересованы в развитии театра и хотят активнее участвовать в его жизни. В настоящее время в театре, помимо спектаклей Алексея Бородина и Егора Перегудова идут постановки Владимира Богатырева, Юрия Еремина, Нины Дворжецкой, Олега Долина, Юрия Бутусова, Юрия Грымова и многих других мастеров и начинающих режиссеров. В РАМТе несколько сценических площадок – Большая и Маленькая сцены, Черная комната, Белая комната, Большое зрительское фойе, Театральный двор. На сцене играют народные артисты Алексей Блохин, Лариса Гребенщикова, Евгений Редько и Татьяна Шатилова; заслуженные артисты Андрей Бажин, Алексей Веселкин, Татьяна Веселкина, Елена Галибина, Юрий Григорьев, Олег Зима, Рамиля Искандер, Петр Красилов, Татьяна Курьянова, Татьяна Матюхова, Наталья Платонова, Евгения Пресникова, Наталья Рязанова, Дарья Семенова, Наталья Чернявская и др. Директор РАМТа – Софья Апфельбаум.Члены творческий коллектива РАМТа неоднократно были удостоены государственных наград, становились лауреатами театральных премий. Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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россия, российский академический молодежный театр , справки