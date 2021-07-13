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Предприниматели Подмосковья смогут подавать заявки на субсидии онлайн
Предприниматели Подмосковья смогут подавать заявки на субсидии онлайн - РИА Новости, 13.07.2021
Предприниматели Подмосковья смогут подавать заявки на субсидии онлайн
На портале госуслуг упростили процедуру выдачи субсидий малому и среднему бизнесу в Московской области. Теперь предпринимателям понадобится меньше документов... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T16:25
2021-07-13T16:25
2021-07-13T16:25
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. На портале госуслуг упростили процедуру выдачи субсидий малому и среднему бизнесу в Московской области. Теперь предпринимателям понадобится меньше документов для подачи заявки, сообщил телеканал "360".Речь идет о субсидиях на модернизацию производства или уплаты первого взноса по лизингу. Об этом рассказал глава мингосуправления региона Максим Рымар.Он отметил, что теперь предприниматели смогут подписывать соглашение о субсидии в личном кабинете, не посещая ведомство очно. Для этого понадобится только усиленная электронная подпись."Кроме того, заявителям больше не нужно будет прикладывать выписку из реестра субъектов МСП", – добавил Рымар.Заявки на субсидии для покупки оборудования в целях модернизации производства, а также для уплаты первого взноса по лизингу принимают до 30 июля включительно.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости.
На портале госуслуг упростили процедуру выдачи субсидий малому и среднему бизнесу в Московской области. Теперь предпринимателям понадобится меньше документов для подачи заявки, сообщил телеканал "360"
.
Речь идет о субсидиях на модернизацию производства или уплаты первого взноса по лизингу. Об этом рассказал глава мингосуправления региона Максим Рымар.
Он отметил, что теперь предприниматели смогут подписывать соглашение о субсидии в личном кабинете, не посещая ведомство очно. Для этого понадобится только усиленная электронная подпись.
"Кроме того, заявителям больше не нужно будет прикладывать выписку из реестра субъектов МСП", – добавил Рымар.
Заявки на субсидии для покупки оборудования в целях модернизации производства, а также для уплаты первого взноса по лизингу принимают до 30 июля включительно.