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Предприниматели Подмосковья смогут подавать заявки на субсидии онлайн

Предприниматели Подмосковья смогут подавать заявки на субсидии онлайн - РИА Новости, 13.07.2021

Предприниматели Подмосковья смогут подавать заявки на субсидии онлайн

На портале госуслуг упростили процедуру выдачи субсидий малому и среднему бизнесу в Московской области. Теперь предпринимателям понадобится меньше документов... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T16:25

2021-07-13T16:25

2021-07-13T16:25

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. На портале госуслуг упростили процедуру выдачи субсидий малому и среднему бизнесу в Московской области. Теперь предпринимателям понадобится меньше документов для подачи заявки, сообщил телеканал "360".Речь идет о субсидиях на модернизацию производства или уплаты первого взноса по лизингу. Об этом рассказал глава мингосуправления региона Максим Рымар.Он отметил, что теперь предприниматели смогут подписывать соглашение о субсидии в личном кабинете, не посещая ведомство очно. Для этого понадобится только усиленная электронная подпись."Кроме того, заявителям больше не нужно будет прикладывать выписку из реестра субъектов МСП", – добавил Рымар.Заявки на субсидии для покупки оборудования в целях модернизации производства, а также для уплаты первого взноса по лизингу принимают до 30 июля включительно.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)