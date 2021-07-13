Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210713/rozygrysh-1741100218.html
СК проверит "шуточную" попытку похищения человека с пляжа в Севастополе
СК проверит "шуточную" попытку похищения человека с пляжа в Севастополе - РИА Новости, 13.07.2021
СК проверит "шуточную" попытку похищения человека с пляжа в Севастополе
Двое мужчин хотели подшутить над знакомым, изобразив похищение на пляже под Севастополем, однако перепутали и затолкали в машину не того человека, теперь им... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T15:23
2021-07-13T15:23
россия
следственный комитет россии (ск рф)
севастополь
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152545/15/1525451505_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aba82abd529a20c8f8901d87e3889b3e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Двое мужчин хотели подшутить над знакомым, изобразив похищение на пляже под Севастополем, однако перепутали и затолкали в машину не того человека, теперь им грозит дело по двум статьям УК РФ, сообщает управление СК РФ по региону.Ведомство начало проверку после появления в соцсетях видео, на котором двое вооруженных мужчин уводят с пляжа в поселке Учкуевка молодого человека и сажают его в автомобиль."По предварительным данным, речь идет о неудавшейся шутке: мужчины планировали разыграть знакомого, но перепутали и усадили в автомобиль другого человека. Сотрудниками полиции автомобиль был задержан в районе пляжа, жизни и здоровью пассажира ничего не угрожает", - говорится в релизе.Следствие намерено дать оценку действиям "шутников" на предмет наличия в их поступке признаков преступлений, предусмотренных ст. 126 ("Похищение человека") и 127 ("Незаконное лишение свободы") УК РФ. В сообщении ведомства не уточняется, чем они были вооружены.
https://ria.ru/20210324/rozygrysh-1602589213.html
россия
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152545/15/1525451505_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f58757a4da84f2dd5d02eeb670d8a309.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), севастополь, происшествия
СК проверит "шуточную" попытку похищения человека с пляжа в Севастополе
15:23 13.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Учкуевке
Отдыхающие на пляже в Учкуевке - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк

В Севастополе двое вооруженных мужчин хотели разыграть знакомого похищением, но обознались

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Двое мужчин хотели подшутить над знакомым, изобразив похищение на пляже под Севастополем, однако перепутали и затолкали в машину не того человека, теперь им грозит дело по двум статьям УК РФ, сообщает управление СК РФ по региону.
Ведомство начало проверку после появления в соцсетях видео, на котором двое вооруженных мужчин уводят с пляжа в поселке Учкуевка молодого человека и сажают его в автомобиль.
Такси - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 10:25
Розыгрыш блогеров с угоном такси закончился уголовным делом
"По предварительным данным, речь идет о неудавшейся шутке: мужчины планировали разыграть знакомого, но перепутали и усадили в автомобиль другого человека. Сотрудниками полиции автомобиль был задержан в районе пляжа, жизни и здоровью пассажира ничего не угрожает", - говорится в релизе.
Следствие намерено дать оценку действиям "шутников" на предмет наличия в их поступке признаков преступлений, предусмотренных ст. 126 ("Похищение человека") и 127 ("Незаконное лишение свободы") УК РФ. В сообщении ведомства не уточняется, чем они были вооружены.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)СевастопольПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:16Адвокат: россиянину Дудникову в Минске продлили содержание под стражей
16:15Дептранс Москвы опроверг данные об увольнении сотрудников с медотводом
16:14В Туве ввели ограничения из-за коронавируса
16:12Власти Москвы назвали актуальный процент летальности от COVID-19
16:11Названа дата первых рейсов в Хургаду и Харм-эш-Шейх из России
16:07В Барнауле погиб человек в результате драки
16:07Спрос на туры по России за неделю сократился на 23 процента
16:04В Дагестане проверяют данные о падении двух девушек с качелей в обрыв
16:02В ЛНР заявили, что Киев прекратил подачу воды с одной из станций
16:01В Армении заявили о преследованиях сторонников экс-президента Кочаряна
15:58Немецкий бундесвер запустил работу "космического" штаба
15:55Защита Бабарико готовит жалобу на приговор Верховного суда Белоруссии
15:53В ДНР квалифицировали обстрел Горловки как теракт
15:48Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
15:45Избранный президент Ирана Раиси начал борьбу с коррупцией в стране
15:45Судья ЕСПЧ от России рассказал, зачем носит маску после вакцинации
15:45Мужчине, угрожавшему выбросить сына с балкона, грозит до 10 лет колонии 0:28
15:43Участников массовой драки в Москве выдворят из России
15:39Врачи объяснили, почему после прививки от COVID-19 может болеть рука
15:36В Москве побит температурный рекорд 85-летней давности
Лента новостейМолния