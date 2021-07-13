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СК проверит "шуточную" попытку похищения человека с пляжа в Севастополе
СК проверит "шуточную" попытку похищения человека с пляжа в Севастополе - РИА Новости, 13.07.2021
СК проверит "шуточную" попытку похищения человека с пляжа в Севастополе
Двое мужчин хотели подшутить над знакомым, изобразив похищение на пляже под Севастополем, однако перепутали и затолкали в машину не того человека, теперь им... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T15:23
2021-07-13T15:23
2021-07-13T15:23
россия
следственный комитет россии (ск рф)
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Двое мужчин хотели подшутить над знакомым, изобразив похищение на пляже под Севастополем, однако перепутали и затолкали в машину не того человека, теперь им грозит дело по двум статьям УК РФ, сообщает управление СК РФ по региону.Ведомство начало проверку после появления в соцсетях видео, на котором двое вооруженных мужчин уводят с пляжа в поселке Учкуевка молодого человека и сажают его в автомобиль."По предварительным данным, речь идет о неудавшейся шутке: мужчины планировали разыграть знакомого, но перепутали и усадили в автомобиль другого человека. Сотрудниками полиции автомобиль был задержан в районе пляжа, жизни и здоровью пассажира ничего не угрожает", - говорится в релизе.Следствие намерено дать оценку действиям "шутников" на предмет наличия в их поступке признаков преступлений, предусмотренных ст. 126 ("Похищение человека") и 127 ("Незаконное лишение свободы") УК РФ. В сообщении ведомства не уточняется, чем они были вооружены.
https://ria.ru/20210324/rozygrysh-1602589213.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), севастополь, происшествия
СК проверит "шуточную" попытку похищения человека с пляжа в Севастополе
В Севастополе двое вооруженных мужчин хотели разыграть знакомого похищением, но обознались