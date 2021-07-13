https://ria.ru/20210713/rozygrysh-1741100218.html

СК проверит "шуточную" попытку похищения человека с пляжа в Севастополе

СК проверит "шуточную" попытку похищения человека с пляжа в Севастополе - РИА Новости, 13.07.2021

СК проверит "шуточную" попытку похищения человека с пляжа в Севастополе

Двое мужчин хотели подшутить над знакомым, изобразив похищение на пляже под Севастополем, однако перепутали и затолкали в машину не того человека, теперь им... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T15:23

2021-07-13T15:23

2021-07-13T15:23

россия

следственный комитет россии (ск рф)

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Двое мужчин хотели подшутить над знакомым, изобразив похищение на пляже под Севастополем, однако перепутали и затолкали в машину не того человека, теперь им грозит дело по двум статьям УК РФ, сообщает управление СК РФ по региону.Ведомство начало проверку после появления в соцсетях видео, на котором двое вооруженных мужчин уводят с пляжа в поселке Учкуевка молодого человека и сажают его в автомобиль."По предварительным данным, речь идет о неудавшейся шутке: мужчины планировали разыграть знакомого, но перепутали и усадили в автомобиль другого человека. Сотрудниками полиции автомобиль был задержан в районе пляжа, жизни и здоровью пассажира ничего не угрожает", - говорится в релизе.Следствие намерено дать оценку действиям "шутников" на предмет наличия в их поступке признаков преступлений, предусмотренных ст. 126 ("Похищение человека") и 127 ("Незаконное лишение свободы") УК РФ. В сообщении ведомства не уточняется, чем они были вооружены.

https://ria.ru/20210324/rozygrysh-1602589213.html

россия

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), севастополь, происшествия