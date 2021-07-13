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В Воронежской области объявили штормовое предупреждение
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 13.07.2021
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение
Спасатели объявили на 14-15 июля штормовое предупреждение в Воронежской области из-за аномально жаркой погоды, температура воздуха достигнет 36 градусов,... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T11:43
2021-07-13T11:43
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
воронежская область
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 13 июл - РИА Новости. Спасатели объявили на 14-15 июля штормовое предупреждение в Воронежской области из-за аномально жаркой погоды, температура воздуха достигнет 36 градусов, сообщает управление МЧС РФ по региону.Ранее спасатели объявили в регионе штормовое предупреждение на 11 июля из-за аномальной жары, которая достигала 36 градусов.Сейчас в Воронеже 29 градусов тепла. При этом максимальная температура воздуха для 13 июля - 36,1 градуса тепла - наблюдалась в 1996 году.Спасатели обратили внимание, что жара может привести к ослаблению внимания, потере работоспособности и ошибкам обслуживающего персонала на объектах с повышенным риском аварийности. Также возрастает вероятность крупных ДТП на автодорогах области и железнодорожных путях. Высокая температура воздуха может привести и к трагедиям на воде, предупреждают спасатели.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воронежская область, воронеж
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение
11:43 13.07.2021
 
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВид на город Воронеж
Вид на город Воронеж - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Ульяна Соловьева

Спасатели объявили штормовое предупреждение в Воронежской области из-за аномальной жары

Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 13 июл - РИА Новости. Спасатели объявили на 14-15 июля штормовое предупреждение в Воронежской области из-за аномально жаркой погоды, температура воздуха достигнет 36 градусов, сообщает управление МЧС РФ по региону.
Ранее спасатели объявили в регионе штормовое предупреждение на 11 июля из-за аномальной жары, которая достигала 36 градусов.
"От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получено штормовое предупреждение: с 14 по 15 июля 2021 года местами по Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление - сильная жара, максимальная температура воздуха составит 35-36 градусов", - говорится в сообщении.
Сейчас в Воронеже 29 градусов тепла. При этом максимальная температура воздуха для 13 июля - 36,1 градуса тепла - наблюдалась в 1996 году.
Спасатели обратили внимание, что жара может привести к ослаблению внимания, потере работоспособности и ошибкам обслуживающего персонала на объектах с повышенным риском аварийности. Также возрастает вероятность крупных ДТП на автодорогах области и железнодорожных путях. Высокая температура воздуха может привести и к трагедиям на воде, предупреждают спасатели.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 18:59
Ученые предупредили о наступлении "невозможной" жары
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Воронежская областьВоронеж
 
 
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