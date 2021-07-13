https://ria.ru/20210713/preduprezhdenie-1741052642.html

В Воронежской области объявили штормовое предупреждение

В Воронежской области объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 13.07.2021

В Воронежской области объявили штормовое предупреждение

Спасатели объявили на 14-15 июля штормовое предупреждение в Воронежской области из-за аномально жаркой погоды, температура воздуха достигнет 36 градусов,... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T11:43

2021-07-13T11:43

2021-07-13T11:43

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

воронежская область

воронеж

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ВОРОНЕЖ, 13 июл - РИА Новости. Спасатели объявили на 14-15 июля штормовое предупреждение в Воронежской области из-за аномально жаркой погоды, температура воздуха достигнет 36 градусов, сообщает управление МЧС РФ по региону.Ранее спасатели объявили в регионе штормовое предупреждение на 11 июля из-за аномальной жары, которая достигала 36 градусов.Сейчас в Воронеже 29 градусов тепла. При этом максимальная температура воздуха для 13 июля - 36,1 градуса тепла - наблюдалась в 1996 году.Спасатели обратили внимание, что жара может привести к ослаблению внимания, потере работоспособности и ошибкам обслуживающего персонала на объектах с повышенным риском аварийности. Также возрастает вероятность крупных ДТП на автодорогах области и железнодорожных путях. Высокая температура воздуха может привести и к трагедиям на воде, предупреждают спасатели.

https://ria.ru/20210708/zhara-1740504403.html

россия

воронежская область

воронеж

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2021

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воронежская область, воронеж