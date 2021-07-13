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В Москве оборудуют десять детских площадок в пойме реки Чермянки
В Москве оборудуют десять детских площадок в пойме реки Чермянки - РИА Новости, 13.07.2021
В Москве оборудуют десять детских площадок в пойме реки Чермянки
Десять детских площадок оборудуют в пойме реки Чермянки в Москве в этом году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T12:33
2021-07-13T12:33
2021-07-13T12:33
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Десять детских площадок оборудуют в пойме реки Чермянки в Москве в этом году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что игровые комплексы будут выполнены из экологически чистых пород дерева – дуба и горной лиственницы. Эта древесина устойчива к любым изменениям погоды и выдерживает высокие нагрузки."В рамках реализации проекта "Парк Яуза" на северо-востоке столицы создается единая зеленая зона протяженностью более 16 километров – от МКАД до Ростокинского акведука с выходами в парк "Лосиный остров" и на ВДНХ. Проект разработан с учетом пожеланий местных жителей. Будущий "Парк Яуза" станет самым протяженным экопарком в Европе", - отмечается в сообщении.
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городское хозяйство москвы, москва, общество
В Москве оборудуют десять детских площадок в пойме реки Чермянки
В Москве оборудуют десять детских площадок в пойме реки Чермянки