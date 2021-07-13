https://ria.ru/20210713/ploschadki-1741063611.html

В Москве оборудуют десять детских площадок в пойме реки Чермянки

В Москве оборудуют десять детских площадок в пойме реки Чермянки - РИА Новости, 13.07.2021

В Москве оборудуют десять детских площадок в пойме реки Чермянки

Десять детских площадок оборудуют в пойме реки Чермянки в Москве в этом году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T12:33

2021-07-13T12:33

2021-07-13T12:33

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738186889_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_918e4a9e93a9472f9a98a7ebe092e478.jpg

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Десять детских площадок оборудуют в пойме реки Чермянки в Москве в этом году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что игровые комплексы будут выполнены из экологически чистых пород дерева – дуба и горной лиственницы. Эта древесина устойчива к любым изменениям погоды и выдерживает высокие нагрузки."В рамках реализации проекта "Парк Яуза" на северо-востоке столицы создается единая зеленая зона протяженностью более 16 километров – от МКАД до Ростокинского акведука с выходами в парк "Лосиный остров" и на ВДНХ. Проект разработан с учетом пожеланий местных жителей. Будущий "Парк Яуза" станет самым протяженным экопарком в Европе", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210711/fontan-1740787329.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, москва, общество