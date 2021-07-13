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В Петербурге возбудили дело из-за ожогов у подростка после операции
В Петербурге возбудили дело из-за ожогов у подростка после операции - РИА Новости, 13.07.2021
В Петербурге возбудили дело из-за ожогов у подростка после операции
По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело в связи с получением несовершеннолетним ожогов при оказании медицинских услуг в Петербурге,... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T18:53
2021-07-13T18:53
2021-07-13T18:53
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело в связи с получением несовершеннолетним ожогов при оказании медицинских услуг в Петербурге, сообщили в пресс-службе прокуратуры города."Прокуратура Красносельского района провела проверку по факту получения ожоговых ран 17-летним подростком при оказании медицинских услуг в одном из городских учреждений здравоохранения", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Ранее сообщалось, что подросток получил ожоги во время операции в одной из детских больниц в Петербурге, ведется доследственная проверка."Установлено, что 6 июля несовершеннолетнему при выполнении плановой операции оказаны медицинские услуги, не отвечающие требованиям безопасности, которые повлекли причинение вреда его здоровью", - сообщили в прокуратуре.Отмечается, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
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россия, здоровье - общество, санкт-петербург, происшествия
В Петербурге возбудили дело из-за ожогов у подростка после операции
Уголовное дело возбудили после того, как подросток получил ожоги во время операции в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости.
По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело в связи с получением несовершеннолетним ожогов при оказании медицинских услуг в Петербурге
, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
"Прокуратура Красносельского района провела проверку по факту получения ожоговых ран 17-летним подростком при оказании медицинских услуг в одном из городских учреждений здравоохранения", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ранее сообщалось, что подросток получил ожоги во время операции в одной из детских больниц в Петербурге, ведется доследственная проверка.
"Установлено, что 6 июля несовершеннолетнему при выполнении плановой операции оказаны медицинские услуги, не отвечающие требованиям безопасности, которые повлекли причинение вреда его здоровью", - сообщили в прокуратуре.
Отмечается, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).