https://ria.ru/20210713/ozhogi-1741141890.html

В Петербурге возбудили дело из-за ожогов у подростка после операции

В Петербурге возбудили дело из-за ожогов у подростка после операции - РИА Новости, 13.07.2021

В Петербурге возбудили дело из-за ожогов у подростка после операции

По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело в связи с получением несовершеннолетним ожогов при оказании медицинских услуг в Петербурге,... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T18:53

2021-07-13T18:53

2021-07-13T18:53

россия

здоровье - общество

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590979172_111:0:2752:1485_1920x0_80_0_0_cd75ba8b8049297097c98b848e9179fb.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело в связи с получением несовершеннолетним ожогов при оказании медицинских услуг в Петербурге, сообщили в пресс-службе прокуратуры города."Прокуратура Красносельского района провела проверку по факту получения ожоговых ран 17-летним подростком при оказании медицинских услуг в одном из городских учреждений здравоохранения", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Ранее сообщалось, что подросток получил ожоги во время операции в одной из детских больниц в Петербурге, ведется доследственная проверка."Установлено, что 6 июля несовершеннолетнему при выполнении плановой операции оказаны медицинские услуги, не отвечающие требованиям безопасности, которые повлекли причинение вреда его здоровью", - сообщили в прокуратуре.Отмечается, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

https://ria.ru/20210713/voronezh-1741111448.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, санкт-петербург, происшествия