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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210713/koronavirus-1741050738.html
В России за сутки выписали 19 566 пациентов, вылечившихся от COVID-19
В России за сутки выписали 19 566 пациентов, вылечившихся от COVID-19 - РИА Новости, 13.07.2021
В России за сутки выписали 19 566 пациентов, вылечившихся от COVID-19
За сутки в РФ выписаны 19 566 человек после COVID-19, за все время выздоровели 5 236 214 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T11:34
2021-07-13T11:34
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 19 566 человек после COVID-19, за все время выздоровели 5 236 214 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 566 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 236 214", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 7290, Подмосковье - 1847, Санкт-Петербурге - 1814.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество
В России за сутки выписали 19 566 пациентов, вылечившихся от COVID-19
11:34 13.07.2021
 
© РИА Новости Медицинский работник в больнице No 15 им. Филатова
 Медицинский работник в больнице No 15 им. Филатова - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости

В России за сутки выписали 19 566 пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 19 566 человек после COVID-19, за все время выздоровели 5 236 214 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 566 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 236 214", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве - 7290, Подмосковье - 1847, Санкт-Петербурге - 1814.
 
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