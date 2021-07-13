https://ria.ru/20210713/koronavirus-1741050738.html

В России за сутки выписали 19 566 пациентов, вылечившихся от COVID-19

В России за сутки выписали 19 566 пациентов, вылечившихся от COVID-19 - РИА Новости, 13.07.2021

В России за сутки выписали 19 566 пациентов, вылечившихся от COVID-19

За сутки в РФ выписаны 19 566 человек после COVID-19, за все время выздоровели 5 236 214 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T11:34

2021-07-13T11:34

2021-07-13T11:34

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 19 566 человек после COVID-19, за все время выздоровели 5 236 214 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 566 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 236 214", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 7290, Подмосковье - 1847, Санкт-Петербурге - 1814.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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