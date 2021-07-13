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В Москве выявили 4991 новый случай заражения коронавирусом
В Москве выявили 4991 новый случай заражения коронавирусом - РИА Новости, 13.07.2021
В Москве выявили 4991 новый случай заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 4991, Подмосковье — 2550, Санкт-Петербурге — 1936, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T11:33
2021-07-13T11:33
2021-07-13T11:33
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 4991, Подмосковье — 2550, Санкт-Петербурге — 1936, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: Москва 4991, Московская область 2550, Санкт-Петербург 1936", - говорится в сообщении.
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В Москве выявили 4991 новый случай заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 4991 новый случай заражения коронавирусом