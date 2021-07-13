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В Москве выявили 4991 новый случай заражения коронавирусом

В Москве выявили 4991 новый случай заражения коронавирусом - РИА Новости, 13.07.2021

В Москве выявили 4991 новый случай заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 4991, Подмосковье — 2550, Санкт-Петербурге — 1936, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T11:33

2021-07-13T11:33

2021-07-13T11:33

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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санкт-петербург

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 4991, Подмосковье — 2550, Санкт-Петербурге — 1936, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: Москва 4991, Московская область 2550, Санкт-Петербург 1936", - говорится в сообщении.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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