https://ria.ru/20210713/kontrakty-1741081309.html
Тюменские власти рассказали о сумме контрактов под нацпроекты
Тюменские власти рассказали о сумме контрактов под нацпроекты - РИА Новости, 13.07.2021
Тюменские власти рассказали о сумме контрактов под нацпроекты
Мероприятия в целях реализации национальных проектов в Тюменской области по итогам первого полугодия 2021 года законтрактованы на 76 процентов от годового... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T13:57
2021-07-13T13:57
2021-07-13T13:57
тюменская область
александр моор
тюменская область
экономика
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ТЮМЕНЬ, 13 июл – РИА Новости. Мероприятия в целях реализации национальных проектов в Тюменской области по итогам первого полугодия 2021 года законтрактованы на 76 процентов от годового плана, сообщил на онлайн-совещании директор областного департамента экономики Максим Скворцов.По его словам, общая сумма заключенных контрактов для выполнения нацпроектов в регионе составляет 4,1 миллиарда рублей.На совещании отмечалось, что финансирование национальных проектов из федерального и областного бюджетов проводится своевременно и в полном объеме. По мнению руководителей профильных департаментов, существенных рисков невыполнения плановых показателей нет. Как отмечает пресс-служба губернатора Тюменской области, глава региона Александр Моор держит эти вопросы под постоянным личным контролем.По словам Моора, национальные проекты направлены на реальное повышение качества жизни наших земляков. "Их успешная реализация – важнейшая задача всех органов государственной власти и местного самоуправления", – сказал губернатор.
https://ria.ru/20210708/mnogodetnye-1740511073.html
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александр моор, тюменская область, экономика
ТЮМЕНЬ, 13 июл – РИА Новости.
Мероприятия в целях реализации национальных проектов в Тюменской области
по итогам первого полугодия 2021 года законтрактованы на 76 процентов от годового плана, сообщил на онлайн-совещании директор областного департамента экономики Максим Скворцов.
"Мероприятия в рамках нацпроектов "Безопасные и качественные дороги", "Демография", "Экология" и "Культура" законтрактованы на 100%, в рамках нацпроекта "Образование" – на 84 %", – сказал Скворцов.
По его словам, общая сумма заключенных контрактов для выполнения нацпроектов в регионе составляет 4,1 миллиарда рублей.
На совещании отмечалось, что финансирование национальных проектов из федерального и областного бюджетов проводится своевременно и в полном объеме. По мнению руководителей профильных департаментов, существенных рисков невыполнения плановых показателей нет.
Как отмечает пресс-служба губернатора Тюменской области, глава региона Александр Моор
держит эти вопросы под постоянным личным контролем.
По словам Моора, национальные проекты направлены на реальное повышение качества жизни наших земляков. "Их успешная реализация – важнейшая задача всех органов государственной власти и местного самоуправления", – сказал губернатор.