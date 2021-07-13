https://ria.ru/20210713/kontrakty-1741081309.html

Тюменские власти рассказали о сумме контрактов под нацпроекты

Тюменские власти рассказали о сумме контрактов под нацпроекты - РИА Новости, 13.07.2021

Тюменские власти рассказали о сумме контрактов под нацпроекты

Мероприятия в целях реализации национальных проектов в Тюменской области по итогам первого полугодия 2021 года законтрактованы на 76 процентов от годового... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T13:57

2021-07-13T13:57

2021-07-13T13:57

тюменская область

александр моор

тюменская область

экономика

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ТЮМЕНЬ, 13 июл – РИА Новости. Мероприятия в целях реализации национальных проектов в Тюменской области по итогам первого полугодия 2021 года законтрактованы на 76 процентов от годового плана, сообщил на онлайн-совещании директор областного департамента экономики Максим Скворцов.По его словам, общая сумма заключенных контрактов для выполнения нацпроектов в регионе составляет 4,1 миллиарда рублей.На совещании отмечалось, что финансирование национальных проектов из федерального и областного бюджетов проводится своевременно и в полном объеме. По мнению руководителей профильных департаментов, существенных рисков невыполнения плановых показателей нет. Как отмечает пресс-служба губернатора Тюменской области, глава региона Александр Моор держит эти вопросы под постоянным личным контролем.По словам Моора, национальные проекты направлены на реальное повышение качества жизни наших земляков. "Их успешная реализация – важнейшая задача всех органов государственной власти и местного самоуправления", – сказал губернатор.

https://ria.ru/20210708/mnogodetnye-1740511073.html

тюменская область

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александр моор, тюменская область, экономика