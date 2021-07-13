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Крупные ЧП в гостиницах в России в 2018-2021 годах

Крупные ЧП в гостиницах в России в 2018-2021 годах - РИА Новости, 13.07.2021

Крупные ЧП в гостиницах в России в 2018-2021 годах

в Геленджике (Краснодарский край) в частной гостинице на кухне произошел взрыва газа. Экстренные службы сообщили об обрушении перекрытий и внешней стены здания. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T11:27

2021-07-13T11:27

2021-07-13T11:27

россия

гостиницы

справки

происшествия

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202113 июля в Геленджике (Краснодарский край) в частной гостинице на кухне произошел взрыва газа. Экстренные службы сообщили об обрушении перекрытий и внешней стены здания. Площадь обрушения в гостинице составила 100 квадратных метров, сгорел припаркованный рядом автомобиль. Взрыв унес жизнь одного человека, пятеро были доставлены в больницу, в том числе 14-летняя девочка. В ночь на 10 мая в Южно-Сахалинске в трехэтажном доме, который использовался в качестве гостиницы, произошел пожар на площади 350 квадратных метров. Возгорание удалось локализовать спустя несколько часов. В тушении пожара принимали участие 23 сотрудника и шесть единиц техники МЧС. При разборе дома после пожара было обнаружено тело человека. В ночь на 4 мая в Москве произошел пожар в гостинице "Вечный зов-Кожуховская". Огонь потушили на площади 100 квадратных метров. В здании находилось более 300 человек, в том числе 114 детей, большинство из которых прибыли на Всероссийский кадетский сбор. При пожаре скончались два человека, девять госпитализированы. Среди госпитализированных – четверо детей. 202028 ноября утром в Новосибирске в частной двухэтажной гостинице с сауной произошел пожар. Очаг пожара находился в подвальном помещении, где была парилка, огонь потушили на площади 20 квадратных метров. Внутри здания находились 11 человек, из них шестеро эвакуировались самостоятельно, четыре человека были спасены пожарными. Погиб один человек. 10 февраля на юго-западе Москвы начался пожар в четырехэтажном хостеле "Три звезды". Из горящего здания были эвакуированы порядка 900 человек. В результате пожара один человек погиб и еще один пострадал. В ночь на 20 января в Перми в мини-отеле "Карамель" произошел прорыв трубы отопления. По информации Минздрава, погибли пять человек, в том числе один ребенок. Трое с ожогами были госпитализированы, еще трое пострадавших отказались от госпитализации. 2019В ночь на 30 декабря на горнолыжном курорте в кузбасском Шерегеше загорелся частный гостевой дом. Пострадали два человека. В администрации района отметили, что владелец гостиницы надышался дымом, а его сотрудник получил ожог глаза, оба отказались от госпитализации. Всех постояльцев разместили по соседним гостиницам. 24 декабря в Тюмени произошел пожар в трехэтажном частном доме, в котором располагался нелегальный хостел. Горел третий этаж и кровля дома площадью 15 на 20 метров. В результате пожара один человек погиб и еще трое пострадали. 26 сентября в Москве произошел пожар в хостеле на территории Измайловского кремля. Пострадали семь человек, 15 были спасены при тушении. 9 сентября в Сочи произошел пожар в незаконном отеле. Возгорание в одной из комнат на мансардном этаже в жилом доме произошло утром. Проживающая в соседней комнате 36-летняя женщина, увидев огонь, вызвала пожарных. После локализации пожара на месте возгорания было обнаружено тело 29-летней девушки, которая арендовала данное жилье. При этом 36-летняя женщина была госпитализирована в больницу. Из горящего дома были эвакуированы 20 человек. 10 февраля в Кургане произошел пожар в бане-сауне на первом этаже трехэтажной гостиницы, расположенной по улице Карла Маркса. В результате пожара пострадали три человека. Погибших нет, 13 человек эвакуировались из гостиницы самостоятельно, еще пятерых спасли пожарные. 201830 октября в Москве произошел пожар в гостинице "Останкино". В результате пожара за медицинской помощью обратились четыре человека, они были госпитализированы. МЧС сообщило о спасении 12 человек. 18 октября в Сочи произошел пожар в гостинице на улице Политехнической. По данным ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, площадь пожара составила 30 квадратных метров. На ликвидацию возгорания потребовалось около получаса. В результате пожара пострадали три человека. 13 августа в Улан-Удэ (Бурятия) произошел пожар в гостинице. Пострадали пять человек. По данным МЧС республики, тушение пожара осложнялось сложной конструкцией здания, стены были выполнены из горючих материалов и обшиты металлопрофилем. 21 июня в Евпатории (Крым) произошел пожар в частном пансионате "Арсенал". По данным МЧС, пансионат зарегистрирован как частный гостевой жилой дом, который использовался для приема отдыхающих. Площадь возгорания составила 280 квадратных метров. В результате пожара пострадали пять человек. Из пяти пострадавших трое туристов из Москвы и Санкт-Петербурга, в том числе ребенок, были госпитализированы. 29 января в поселке Хужир (остров Ольхон) сгорела частная гостиница, в которой размещались 16 человек. Большинство постояльцев самостоятельно покинули здание, семеро из них получили ожоги и травмы. Среди пострадавших шесть граждан Республики Корея. Два человека – граждане Китая – во время пожара погибли. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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россия, гостиницы, справки, происшествия