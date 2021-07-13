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Прокурор Кубани выехал на место взрыва в Геленджике
Прокурор Кубани выехал на место взрыва в Геленджике - РИА Новости, 13.07.2021
Прокурор Кубани выехал на место взрыва в Геленджике
Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский выехал в Геленджик, где на территории местной гостиницы произошел взрыв газа, в результате которого один человек... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T13:12
2021-07-13T13:12
взрыв газа в гостинице в геленджике
следственный комитет россии (ск рф)
геленджик
происшествия
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КРАСНОДАР, 13 июл – РИА Новости. Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский выехал в Геленджик, где на территории местной гостиницы произошел взрыв газа, в результате которого один человек погиб и еще пятеро пострадали, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."На место происшествия в городе Геленджике выехал прокурор края Сергей Табельский", - сообщает пресс-служба.По данным СК, во вторник в помещении на первом этаже гостиничного комплекса по улице Советской в Геленджике произошел хлопок газа, в результате которого погиб находившийся на улице молодой человек. Кроме того, пострадали еще пятеро: мужчины 1967, 1981 и 1990 годов рождения, женщина 1969 года рождения и 14-летняя девочка. Все они с ожогами и травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.В настоящее время устанавливаются точная причина и очаг хлопка газа, а также личность погибшего.
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взрыв газа в гостинице в геленджике, следственный комитет россии (ск рф), геленджик, происшествия
Прокурор Кубани выехал на место взрыва в Геленджике
13:12 13.07.2021
 
© РИА Новости / Прокуратура Краснодарского края / Перейти в фотобанкВзрыв газа в гостинице в Геленджике
Взрыв газа в гостинице в Геленджике - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Прокуратура Краснодарского края
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Прокурор Кубани выехал в Геленджик, где на территории отеля произошел взрыв газа

Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 13 июл – РИА Новости. Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский выехал в Геленджик, где на территории местной гостиницы произошел взрыв газа, в результате которого один человек погиб и еще пятеро пострадали, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"На место происшествия в городе Геленджике выехал прокурор края Сергей Табельский", - сообщает пресс-служба.
Взрыв в гостинице в городе Геленджик на улице Советская - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
09:40В России
Взрыв в гостинице в Геленджике: данные по пострадавшим и кадры с места
По данным СК, во вторник в помещении на первом этаже гостиничного комплекса по улице Советской в Геленджике произошел хлопок газа, в результате которого погиб находившийся на улице молодой человек. Кроме того, пострадали еще пятеро: мужчины 1967, 1981 и 1990 годов рождения, женщина 1969 года рождения и 14-летняя девочка. Все они с ожогами и травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
В настоящее время устанавливаются точная причина и очаг хлопка газа, а также личность погибшего.
 
Взрыв газа в гостинице в ГеленджикеСледственный комитет России (СК РФ)ГеленджикПроисшествия
 
 
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