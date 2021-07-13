https://ria.ru/20210713/gelendzhik-1741071758.html

Прокурор Кубани выехал на место взрыва в Геленджике

Прокурор Кубани выехал на место взрыва в Геленджике - РИА Новости, 13.07.2021

Прокурор Кубани выехал на место взрыва в Геленджике

Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский выехал в Геленджик, где на территории местной гостиницы произошел взрыв газа, в результате которого один человек... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T13:12

2021-07-13T13:12

2021-07-13T13:12

взрыв газа в гостинице в геленджике

следственный комитет россии (ск рф)

геленджик

происшествия

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КРАСНОДАР, 13 июл – РИА Новости. Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский выехал в Геленджик, где на территории местной гостиницы произошел взрыв газа, в результате которого один человек погиб и еще пятеро пострадали, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."На место происшествия в городе Геленджике выехал прокурор края Сергей Табельский", - сообщает пресс-служба.По данным СК, во вторник в помещении на первом этаже гостиничного комплекса по улице Советской в Геленджике произошел хлопок газа, в результате которого погиб находившийся на улице молодой человек. Кроме того, пострадали еще пятеро: мужчины 1967, 1981 и 1990 годов рождения, женщина 1969 года рождения и 14-летняя девочка. Все они с ожогами и травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.В настоящее время устанавливаются точная причина и очаг хлопка газа, а также личность погибшего.

https://radiosputnik.ria.ru/20210713/gelendzhik-1741030575.html

геленджик

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взрыв газа в гостинице в геленджике, следственный комитет россии (ск рф), геленджик, происшествия