Захарова прокомментировала убийство президента Гаити
09:40 13.07.2021 (обновлено: 13:09 13.07.2021)
© AP Photo / Fernando LlanoСторонники бывшего сенатора Гаити Стивена Бенуа выступают перед зданием суда Порт-о-Пренсе
© AP Photo / Fernando Llano
Захарова назвала убийство президента Гаити беспрецедентным случаем
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия внимательно следит за ситуацией в Гаити, где на прошлой неделе убили президента.
По данным CNN, несколько задержанных по этому делу были информаторами ФБР и DEA (американского агентства по борьбе с наркотиками). Госдеп категорически это отвергает.
"Я получаю за последние несколько дней по сводкам эти материалы. И вырисовывается картина в принципе ужасающая для наших западных партнеров, причем не только для Соединенных Штатов Америки, а в принципе коллективного Запада", — сказала дипломат в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
Она отметила, что Вашингтон направил в Гаити свою делегацию, в том числе из-за сообщений о связи американской частной военной компании с рекрутированием людей, которых подозревают в убийстве или подготовке убийства главы государства.
11 июля, 08:00За что американцы убили президента Гаити
"В общем-то, случай беспрецедентный, согласитесь", — подчеркнула Захарова.
"С одной стороны, хочется с иронией задать вопрос, где санкции, где заявления G7 относительно случившегося", — добавила она.
"Но на самом деле, в общем, это еще одна история, которая изобличает или разоблачает все то, что говорят наши западные партнеры, обвиняя в том числе нашу страну в том, что она не совершала, и при этом в закулисье творят совершенно беспрецедентные вещи", — заключила официальный представитель МИД.
Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Его супруга Мартин Моиз была ранена и сейчас находится в стабильном состоянии в больнице в Майами. Правоохранительные органы Гаити установили личности 28 подозреваемых в причастности к случившемуся, 26 из них граждане Колумбии. Задержаны 17 человек.