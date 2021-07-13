https://ria.ru/20210713/gaiti-1741030423.html

Захарова прокомментировала убийство президента Гаити

Захарова прокомментировала убийство президента Гаити - РИА Новости, 13.07.2021

Захарова прокомментировала убийство президента Гаити

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия внимательно следит за ситуацией в Гаити, где на прошлой неделе убили президента. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T09:40

2021-07-13T09:40

2021-07-13T13:09

жовенель моиз

фбр

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия внимательно следит за ситуацией в Гаити, где на прошлой неделе убили президента.По данным CNN, несколько задержанных по этому делу были информаторами ФБР и DEA (американского агентства по борьбе с наркотиками). Госдеп категорически это отвергает."Я получаю за последние несколько дней по сводкам эти материалы. И вырисовывается картина в принципе ужасающая для наших западных партнеров, причем не только для Соединенных Штатов Америки, а в принципе коллективного Запада", — сказала дипломат в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Она отметила, что Вашингтон направил в Гаити свою делегацию, в том числе из-за сообщений о связи американской частной военной компании с рекрутированием людей, которых подозревают в убийстве или подготовке убийства главы государства."В общем-то, случай беспрецедентный, согласитесь", — подчеркнула Захарова."С одной стороны, хочется с иронией задать вопрос, где санкции, где заявления G7 относительно случившегося", — добавила она."Но на самом деле, в общем, это еще одна история, которая изобличает или разоблачает все то, что говорят наши западные партнеры, обвиняя в том числе нашу страну в том, что она не совершала, и при этом в закулисье творят совершенно беспрецедентные вещи", — заключила официальный представитель МИД.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Его супруга Мартин Моиз была ранена и сейчас находится в стабильном состоянии в больнице в Майами. Правоохранительные органы Гаити установили личности 28 подозреваемых в причастности к случившемуся, 26 из них граждане Колумбии. Задержаны 17 человек.

https://ria.ru/20210711/gaiti-1740741485.html

https://ria.ru/20210711/gaiti-1740783768.html

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жовенель моиз, фбр, мария захарова, гаити, сша, в мире