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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210713/diagnostika-1741060296.html
В России 1100 лабораторий проводят диагностику COVID-19
В России 1100 лабораторий проводят диагностику COVID-19 - РИА Новости, 13.07.2021
В России 1100 лабораторий проводят диагностику COVID-19
Почти 1100 лабораторий в России проводят диагностику COVID-19, сообщила замруководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T12:14
2021-07-13T12:15
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Почти 1100 лабораторий в России проводят диагностику COVID-19, сообщила замруководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова."Почти 1100 лабораторий на сегодня проводят диагностику новой коронавирусной инфекции", - рассказала Ежлова на форуме "Здоровье нации".
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
В России 1100 лабораторий проводят диагностику COVID-19
12:14 13.07.2021 (обновлено: 12:15 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник берет мазок у пациентки в поликлинике №28 в Волгограде
Медицинский работник берет мазок у пациентки в поликлинике №28 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Около 1100 лабораторий в России занимаются диагностикой на коронавирусную инфекцию

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Почти 1100 лабораторий в России проводят диагностику COVID-19, сообщила замруководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова.
"Почти 1100 лабораторий на сегодня проводят диагностику новой коронавирусной инфекции", - рассказала Ежлова на форуме "Здоровье нации".
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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