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В России 1100 лабораторий проводят диагностику COVID-19

В России 1100 лабораторий проводят диагностику COVID-19 - РИА Новости, 13.07.2021

В России 1100 лабораторий проводят диагностику COVID-19

Почти 1100 лабораторий в России проводят диагностику COVID-19, сообщила замруководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T12:14

2021-07-13T12:14

2021-07-13T12:15

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Почти 1100 лабораторий в России проводят диагностику COVID-19, сообщила замруководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова."Почти 1100 лабораторий на сегодня проводят диагностику новой коронавирусной инфекции", - рассказала Ежлова на форуме "Здоровье нации".

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2021

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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество