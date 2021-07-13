https://ria.ru/20210713/dezinfektsiya-1741067312.html

Военные дезинфицировали храмы под Екатеринбургом

Военные дезинфицировали храмы под Екатеринбургом - РИА Новости, 13.07.2021

Военные дезинфицировали храмы под Екатеринбургом

Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО) провели дезинфекцию пяти храмов под Екатеринбургом в... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T19:51

2021-07-13T19:51

2021-07-13T19:51

религия и мировоззрение

центральный военный округ

николай ii

свердловская область

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО) провели дезинфекцию пяти храмов под Екатеринбургом в преддверии "Царских дней", сообщает округ во вторник."Специалисты войск РХБ защиты Центрального военного округа в преддверии "Царских дней" провели дезинфекцию пяти храмов и их прилегающих объектов, расположенных на территории монастыря Святых царственных страстотерпцев в урочище Ганина яма в Свердловской области. Решение о проведении дезинфекции объектов было принято командующим войсками ЦВО генерал-полковником Александром Лапиным в ответ на обращение Екатеринбургской епархии", - говорится в сообщении.Используя ранцевые распылители, специалисты РХБ защиты ЦВО провели дезинфекцию входных групп, лестниц, внутренних помещений храмов, а также пешеходных мостов и прочих объектов монастыря, уточняет ЦВО.Ежедневно специалисты РХБ защиты ЦВО проводят обработку около 50 тысяч квадратных метров на объектах - это военные комиссариаты, многофункциональные медицинские центры, а также военные городки и полигоны в границах ответственности округа, отмечается в сообщении.Международный фестиваль православной культуры "Царские дни" проводится в Екатеринбурге в годовщину гибели царской семьи. Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых.

https://ria.ru/20210713/khod-1741065638.html

https://ria.ru/20210709/prichastie-1740572613.html

свердловская область

екатеринбург

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центральный военный округ, николай ii, свердловская область, екатеринбург