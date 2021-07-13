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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210713/dezinfektsiya-1741067312.html
Военные дезинфицировали храмы под Екатеринбургом
Военные дезинфицировали храмы под Екатеринбургом - РИА Новости, 13.07.2021
Военные дезинфицировали храмы под Екатеринбургом
Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО) провели дезинфекцию пяти храмов под Екатеринбургом в... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T19:51
2021-07-13T19:51
религия и мировоззрение
центральный военный округ
николай ii
свердловская область
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО) провели дезинфекцию пяти храмов под Екатеринбургом в преддверии "Царских дней", сообщает округ во вторник."Специалисты войск РХБ защиты Центрального военного округа в преддверии "Царских дней" провели дезинфекцию пяти храмов и их прилегающих объектов, расположенных на территории монастыря Святых царственных страстотерпцев в урочище Ганина яма в Свердловской области. Решение о проведении дезинфекции объектов было принято командующим войсками ЦВО генерал-полковником Александром Лапиным в ответ на обращение Екатеринбургской епархии", - говорится в сообщении.Используя ранцевые распылители, специалисты РХБ защиты ЦВО провели дезинфекцию входных групп, лестниц, внутренних помещений храмов, а также пешеходных мостов и прочих объектов монастыря, уточняет ЦВО.Ежедневно специалисты РХБ защиты ЦВО проводят обработку около 50 тысяч квадратных метров на объектах - это военные комиссариаты, многофункциональные медицинские центры, а также военные городки и полигоны в границах ответственности округа, отмечается в сообщении.Международный фестиваль православной культуры "Царские дни" проводится в Екатеринбурге в годовщину гибели царской семьи. Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых.
https://ria.ru/20210713/khod-1741065638.html
https://ria.ru/20210709/prichastie-1740572613.html
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центральный военный округ, николай ii, свердловская область, екатеринбург

Военные дезинфицировали храмы под Екатеринбургом

19:51 13.07.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДезинфекция Ленинградского вокзала в Москве
Дезинфекция Ленинградского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО) провели дезинфекцию пяти храмов под Екатеринбургом в преддверии "Царских дней", сообщает округ во вторник.
"Специалисты войск РХБ защиты Центрального военного округа в преддверии "Царских дней" провели дезинфекцию пяти храмов и их прилегающих объектов, расположенных на территории монастыря Святых царственных страстотерпцев в урочище Ганина яма в Свердловской области. Решение о проведении дезинфекции объектов было принято командующим войсками ЦВО генерал-полковником Александром Лапиным в ответ на обращение Екатеринбургской епархии", - говорится в сообщении.
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Используя ранцевые распылители, специалисты РХБ защиты ЦВО провели дезинфекцию входных групп, лестниц, внутренних помещений храмов, а также пешеходных мостов и прочих объектов монастыря, уточняет ЦВО.
Ежедневно специалисты РХБ защиты ЦВО проводят обработку около 50 тысяч квадратных метров на объектах - это военные комиссариаты, многофункциональные медицинские центры, а также военные городки и полигоны в границах ответственности округа, отмечается в сообщении.
Международный фестиваль православной культуры "Царские дни" проводится в Екатеринбурге в годовщину гибели царской семьи. Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых.
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