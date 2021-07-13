Военные дезинфицировали храмы под Екатеринбургом
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДезинфекция Ленинградского вокзала в Москве
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО) провели дезинфекцию пяти храмов под Екатеринбургом в преддверии "Царских дней", сообщает округ во вторник.
"Специалисты войск РХБ защиты Центрального военного округа в преддверии "Царских дней" провели дезинфекцию пяти храмов и их прилегающих объектов, расположенных на территории монастыря Святых царственных страстотерпцев в урочище Ганина яма в Свердловской области. Решение о проведении дезинфекции объектов было принято командующим войсками ЦВО генерал-полковником Александром Лапиным в ответ на обращение Екатеринбургской епархии", - говорится в сообщении.
Используя ранцевые распылители, специалисты РХБ защиты ЦВО провели дезинфекцию входных групп, лестниц, внутренних помещений храмов, а также пешеходных мостов и прочих объектов монастыря, уточняет ЦВО.
Ежедневно специалисты РХБ защиты ЦВО проводят обработку около 50 тысяч квадратных метров на объектах - это военные комиссариаты, многофункциональные медицинские центры, а также военные городки и полигоны в границах ответственности округа, отмечается в сообщении.
Международный фестиваль православной культуры "Царские дни" проводится в Екатеринбурге в годовщину гибели царской семьи. Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых.