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В ЮАР задержали более 750 человек из-за беспорядков
В ЮАР задержали более 750 человек из-за беспорядков - РИА Новости, 13.07.2021
В ЮАР задержали более 750 человек из-за беспорядков
Министр по вопросам полиции ЮАР Беки Целе заявил, что число задержанных в ходе беспорядков в стране превысило 750. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T12:22
2021-07-13T12:22
2021-07-13T12:22
джейкоб зума
квазулу-натал
йоханнесбург
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в мире
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Министр по вопросам полиции ЮАР Беки Целе заявил, что число задержанных в ходе беспорядков в стране превысило 750."Согласно нашим последним данным, были задержаны в общей сложности 757 человек. В Квазулу-Натале - в общей сложности 304 человека, в Гаутенге - 453", - сказал министр в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел местный телеканал eNCA.Двадцать шесть человек погибли в провинции Квазулу-Натал в ЮАР в ходе беспорядков из-за заключения в тюрьму бывшего президента страны Джейкоба Зумы, сообщил премьер провинции Сихле Зикалала."Последнее число погибших, которое подтвердила служба безопасности Квазулу-Натал, составляет 26", - заявил глава провинции в ходе выступления, трансляция велась в соцсетях правительства провинции. По словам Зикалала, они были убиты в ходе беспорядков.Беспорядки вспыхнули в ЮАР после заключения в тюрьму бывшего президента Джейкоба Зумы. Для подавления беспорядков в провинции Гаутенг, центром которой является Йоханнесбург, и Квазулу-Натал были направлены войска.Зума начал отбывать тюремный срок на прошлой неделе. Согласно приговору, 79-летний экс-президент был признан виновным в неуважении к суду и приговорен к 15 месяцам лишения свободы.
https://ria.ru/20210711/yuar-1740846569.html
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джейкоб зума, квазулу-натал, йоханнесбург, юар, в мире
В ЮАР задержали более 750 человек из-за беспорядков
В ЮАР в ходе беспорядков погибли 26 человек, 757 протестующих были задержаны