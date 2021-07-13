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В Багдаде отпустили корреспондента RT Arabic
В Багдаде отпустили корреспондента RT Arabic - РИА Новости, 13.07.2021
В Багдаде отпустили корреспондента RT Arabic
Корреспондента RT в Багдаде, задержанного во вторник силами безопасности, отпустили на свободу, сообщила руководитель RT Arabic Майя Манна. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T18:58
2021-07-13T19:02
ирак
в мире
багдад (город)
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Корреспондента RT в Багдаде, задержанного во вторник силами безопасности, отпустили на свободу, сообщила руководитель RT Arabic Майя Манна.Ранее она сообщала, что корреспондента RT Arabic в Багдаде Ашрафа Мухаммада аль-Аззауи задержали силы безопасности Ирака. Кроме того, они опечатали оборудование и офис телеканала."Нашего корреспондента в Ираке только что выпустили. Подробности чуть позже", - написала Манна в Telegram-канале.
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ирак, в мире, багдад (город)
В Багдаде отпустили корреспондента RT Arabic
18:58 13.07.2021 (обновлено: 19:02 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий на улице Багдада
Военнослужащий на улице Багдада - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Задержанного во вторник корреспондента RT Arabic в Багдаде отпустили

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Корреспондента RT в Багдаде, задержанного во вторник силами безопасности, отпустили на свободу, сообщила руководитель RT Arabic Майя Манна.
Ранее она сообщала, что корреспондента RT Arabic в Багдаде Ашрафа Мухаммада аль-Аззауи задержали силы безопасности Ирака. Кроме того, они опечатали оборудование и офис телеканала.
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"Нашего корреспондента в Ираке только что выпустили. Подробности чуть позже", - написала Манна в Telegram-канале.
 
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