https://ria.ru/20210713/bagdad-1741143060.html
В Багдаде отпустили корреспондента RT Arabic
В Багдаде отпустили корреспондента RT Arabic - РИА Новости, 13.07.2021
В Багдаде отпустили корреспондента RT Arabic
Корреспондента RT в Багдаде, задержанного во вторник силами безопасности, отпустили на свободу, сообщила руководитель RT Arabic Майя Манна. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T18:58
2021-07-13T18:58
2021-07-13T19:02
ирак
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багдад (город)
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Корреспондента RT в Багдаде, задержанного во вторник силами безопасности, отпустили на свободу, сообщила руководитель RT Arabic Майя Манна.Ранее она сообщала, что корреспондента RT Arabic в Багдаде Ашрафа Мухаммада аль-Аззауи задержали силы безопасности Ирака. Кроме того, они опечатали оборудование и офис телеканала."Нашего корреспондента в Ираке только что выпустили. Подробности чуть позже", - написала Манна в Telegram-канале.
https://ria.ru/20210707/irak-1740352368.html
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ирак, в мире, багдад (город)
В Багдаде отпустили корреспондента RT Arabic
18:58 13.07.2021 (обновлено: 19:02 13.07.2021)
Задержанного во вторник корреспондента RT Arabic в Багдаде отпустили