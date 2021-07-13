https://ria.ru/20210713/bagdad-1741143060.html

В Багдаде отпустили корреспондента RT Arabic

В Багдаде отпустили корреспондента RT Arabic - РИА Новости, 13.07.2021

В Багдаде отпустили корреспондента RT Arabic

Корреспондента RT в Багдаде, задержанного во вторник силами безопасности, отпустили на свободу, сообщила руководитель RT Arabic Майя Манна. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T18:58

2021-07-13T18:58

2021-07-13T19:02

ирак

в мире

багдад (город)

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Корреспондента RT в Багдаде, задержанного во вторник силами безопасности, отпустили на свободу, сообщила руководитель RT Arabic Майя Манна.Ранее она сообщала, что корреспондента RT Arabic в Багдаде Ашрафа Мухаммада аль-Аззауи задержали силы безопасности Ирака. Кроме того, они опечатали оборудование и офис телеканала."Нашего корреспондента в Ираке только что выпустили. Подробности чуть позже", - написала Манна в Telegram-канале.

https://ria.ru/20210707/irak-1740352368.html

ирак

багдад (город)

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ирак, в мире, багдад (город)