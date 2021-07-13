https://ria.ru/20210713/avtomobili-1741151727.html

Медучреждениям Нижегородской области передали 103 новых автомобиля

Медучреждениям Нижегородской области передали 103 новых автомобиля - РИА Новости, 13.07.2021

Медучреждениям Нижегородской области передали 103 новых автомобиля

Сто три автомобиля марки "Соболь" торжественно передали 23 медицинским организациям Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T20:13

2021-07-13T20:13

2021-07-13T20:13

нижегородская область

глеб никитин

здоровье - общество

нижегородская область

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июл - РИА Новости. Сто три автомобиля марки "Соболь" торжественно передали 23 медицинским организациям Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.Новый транспорт будет осуществлять доставку медработников до места жительства заболевших, а пациентов из отдаленных населенных пунктов - в центральные районные больницы. Автомобили получили Лукояновская, Лысковская, Городецкая и Павловская ЦРБ.Глава региона подчеркнул, что в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Нижегородской области с 2021 по 2025 годы запланировано приобретение 1 584 единиц автомобильного транспорта. "Бюджет программы в регионе на 2021-2025 годы - более 15,5 миллиардов рублей. Это не только вклад в развитие медицины, но и поддержка наших автопроизводителей", - отметил Никитин.Губернатор добавил, что в 2021 году запланировано приобретение 321 единицы автомобильного транспорта для медучреждений Нижегородской области, в том числе 139 машин марки "Соболь 4х4", выпущенных Горьковским автозаводом. Всего обновят автопарк 31 медицинской организации региона, 36 автомобилей уже поставлены в семь медицинских организаций, находящихся в сельской местности.

https://ria.ru/20210708/nikitin-1740525077.html

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глеб никитин, здоровье - общество, нижегородская область, общество