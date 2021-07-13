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Нижегородская область
https://ria.ru/20210713/avtomobili-1741151727.html
Медучреждениям Нижегородской области передали 103 новых автомобиля
Медучреждениям Нижегородской области передали 103 новых автомобиля - РИА Новости, 13.07.2021
Медучреждениям Нижегородской области передали 103 новых автомобиля
Сто три автомобиля марки "Соболь" торжественно передали 23 медицинским организациям Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T20:13
2021-07-13T20:13
нижегородская область
глеб никитин
здоровье - общество
нижегородская область
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июл - РИА Новости. Сто три автомобиля марки "Соболь" торжественно передали 23 медицинским организациям Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.Новый транспорт будет осуществлять доставку медработников до места жительства заболевших, а пациентов из отдаленных населенных пунктов - в центральные районные больницы. Автомобили получили Лукояновская, Лысковская, Городецкая и Павловская ЦРБ.Глава региона подчеркнул, что в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Нижегородской области с 2021 по 2025 годы запланировано приобретение 1 584 единиц автомобильного транспорта. "Бюджет программы в регионе на 2021-2025 годы - более 15,5 миллиардов рублей. Это не только вклад в развитие медицины, но и поддержка наших автопроизводителей", - отметил Никитин.Губернатор добавил, что в 2021 году запланировано приобретение 321 единицы автомобильного транспорта для медучреждений Нижегородской области, в том числе 139 машин марки "Соболь 4х4", выпущенных Горьковским автозаводом. Всего обновят автопарк 31 медицинской организации региона, 36 автомобилей уже поставлены в семь медицинских организаций, находящихся в сельской местности.
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глеб никитин, здоровье - общество, нижегородская область, общество
Медучреждениям Нижегородской области передали 103 новых автомобиля
20:13 13.07.2021
 
© РИА Новости / Роман ВладимировВид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Роман Владимиров

Еще 103 новых автомобиля передали медучреждениям Нижегородской области

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июл - РИА Новости. Сто три автомобиля марки "Соболь" торжественно передали 23 медицинским организациям Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Новый транспорт будет осуществлять доставку медработников до места жительства заболевших, а пациентов из отдаленных населенных пунктов - в центральные районные больницы. Автомобили получили Лукояновская, Лысковская, Городецкая и Павловская ЦРБ.
"Каждый раз, бывая в районах, посещаю ЦРБ, и часто люди жалуются на состояние автопарка больницы. В крупном городе потребность в машинах не такая серьезная. А вот в сельской местности врачам и медсестрам приходится порой преодолевать десятки километров, чтобы добраться до пациента. Машины также требуются, чтобы перевозить биологические материалы до лабораторий и доставлять лекарства. Потребность огромная", - цитирует пресс-служба правительства региона слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Глава региона подчеркнул, что в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Нижегородской области с 2021 по 2025 годы запланировано приобретение 1 584 единиц автомобильного транспорта. "Бюджет программы в регионе на 2021-2025 годы - более 15,5 миллиардов рублей. Это не только вклад в развитие медицины, но и поддержка наших автопроизводителей", - отметил Никитин.
Губернатор добавил, что в 2021 году запланировано приобретение 321 единицы автомобильного транспорта для медучреждений Нижегородской области, в том числе 139 машин марки "Соболь 4х4", выпущенных Горьковским автозаводом. Всего обновят автопарк 31 медицинской организации региона, 36 автомобилей уже поставлены в семь медицинских организаций, находящихся в сельской местности.
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8 июля, 22:27Нижегородская область
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