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Туризм
https://ria.ru/20210713/abkhaziya-1741026666.html
Туристический сезон в Абхазии побил по числу гостей рекорд за 30 лет
Туристический сезон в Абхазии побил по числу гостей рекорд за 30 лет - РИА Новости, 13.07.2021
Туристический сезон в Абхазии побил по числу гостей рекорд за 30 лет
Туристический сезон в Абхазии побил рекорд посещаемости за последние 30 лет, сообщил РИА Новости министр туризма республики Теймураз Хишба. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T18:57
2021-07-13T18:57
туризм
куда можно лететь
отдых на море
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туризм
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гагра
новости - туризм
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СУХУМ, 13 июл — РИА Новости. Туристический сезон в Абхазии побил рекорд посещаемости за последние 30 лет, сообщил РИА Новости министр туризма республики Теймураз Хишба.Ранее сообщалось, что с 1 августа 2020 года, с момента открытия российско-абхазской границы, до начала ноября 2020 года, республику посетили более 600 тысяч туристов. Тогда как за весь 2019 год их было около 1,1 миллиона. В начале сезона 2021 года Минтуризма прогнозировало до 1,5 миллиона отдыхающих."Этот сезон у нас самый рекордный за последние 30 лет", — сказал министр, уточнив, что только в мае текущего года Абхазию посетило на 30 тысяч человек больше, чем за аналогичный период 2019 года. "А в июне еще больше", — добавил он.По его словам, заполняемость в Гаграх, Пицунде и Новом Афоне стопроцентная."Везде соблюдаются эпидемиологические предписания. Постоянно проводятся инспекции", — сказал Хишба.
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Туристический сезон в Абхазии побил по числу гостей рекорд за 30 лет
18:57 13.07.2021
 
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкНабережная города Сухум
Набережная города Сухум - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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В Абхазии туристический сезон побил рекорд посещаемости за последние 30 лет

Читать ria.ru в
СУХУМ, 13 июл — РИА Новости. Туристический сезон в Абхазии побил рекорд посещаемости за последние 30 лет, сообщил РИА Новости министр туризма республики Теймураз Хишба.
Ранее сообщалось, что с 1 августа 2020 года, с момента открытия российско-абхазской границы, до начала ноября 2020 года, республику посетили более 600 тысяч туристов. Тогда как за весь 2019 год их было около 1,1 миллиона. В начале сезона 2021 года Минтуризма прогнозировало до 1,5 миллиона отдыхающих.
"Этот сезон у нас самый рекордный за последние 30 лет", — сказал министр, уточнив, что только в мае текущего года Абхазию посетило на 30 тысяч человек больше, чем за аналогичный период 2019 года. "А в июне еще больше", — добавил он.
По его словам, заполняемость в Гаграх, Пицунде и Новом Афоне стопроцентная.
"Везде соблюдаются эпидемиологические предписания. Постоянно проводятся инспекции", — сказал Хишба.
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