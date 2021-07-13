https://ria.ru/20210713/abkhaziya-1741026666.html

Туристический сезон в Абхазии побил по числу гостей рекорд за 30 лет

Туристический сезон в Абхазии побил по числу гостей рекорд за 30 лет - РИА Новости, 13.07.2021

Туристический сезон в Абхазии побил по числу гостей рекорд за 30 лет

Туристический сезон в Абхазии побил рекорд посещаемости за последние 30 лет, сообщил РИА Новости министр туризма республики Теймураз Хишба. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T18:57

2021-07-13T18:57

2021-07-13T18:57

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СУХУМ, 13 июл — РИА Новости. Туристический сезон в Абхазии побил рекорд посещаемости за последние 30 лет, сообщил РИА Новости министр туризма республики Теймураз Хишба.Ранее сообщалось, что с 1 августа 2020 года, с момента открытия российско-абхазской границы, до начала ноября 2020 года, республику посетили более 600 тысяч туристов. Тогда как за весь 2019 год их было около 1,1 миллиона. В начале сезона 2021 года Минтуризма прогнозировало до 1,5 миллиона отдыхающих."Этот сезон у нас самый рекордный за последние 30 лет", — сказал министр, уточнив, что только в мае текущего года Абхазию посетило на 30 тысяч человек больше, чем за аналогичный период 2019 года. "А в июне еще больше", — добавил он.По его словам, заполняемость в Гаграх, Пицунде и Новом Афоне стопроцентная."Везде соблюдаются эпидемиологические предписания. Постоянно проводятся инспекции", — сказал Хишба.

https://ria.ru/20210628/abkhaziya-1738901752.html

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