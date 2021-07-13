https://ria.ru/20210713/abkhaziya-1741025583.html

Эксперты рассказали, как новые ограничения в Абхазии влияют на туристов

Эксперты рассказали, как новые ограничения в Абхазии влияют на туристов - РИА Новости, 13.07.2021

Эксперты рассказали, как новые ограничения в Абхазии влияют на туристов

В Абхазии вступили в силу дополнительные ограничительные меры: приостанавливается деятельность подведомственных учреждений культуры, в том числе театров,... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T11:38

2021-07-13T11:38

2021-07-13T11:38

туризм

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Абхазии вступили в силу дополнительные ограничительные меры: приостанавливается деятельность подведомственных учреждений культуры, в том числе театров, музеев, культурных центров, концертных и выставочных залов, ансамблей. Эксперты рассказали, как это скажется на путешественниках, сообщает АТОР.Большая часть гостей, отдыхающих в Абхазии, скорее всего, их просто не заметит, полагают туроператоры.По словам гендиректора российского туроператора Сергея Ромашкина, основная составляющая экскурсионных программ по Абхазии – это природные достопримечательности. "Да, есть интересные музеи, например, Пицундский храм IV века. Но, в любом случае, 90 процентов туристической жизни Абхазии – это пляжный отдых", – заявил он."Абхазия – прежде всего пляжное направление и даже те гости, которые совмещают отдых у моря с небольшими экскурсионными поездками, в основном выбирают природные достопримечательности, прогулки по абхазским курортным городкам и горы", – уточнил Сергей Косилов, руководитель абхазского направления другого туроператора.Если же говорить об основной целевой аудитории – семьях с детьми, то, по словам эксперта, они выбирают исключительно отдых по "турецкому типу" с "все включено" или с трехразовым питанием, анимацией, большой территорией, развлечениями, пляжем на первой береговой линии. Они предпочитают не покидать территорию отеля.В любом случае, по мнению экспертов, новые правила в Абхазии очень лояльны, в отличие от ограничений, действующих в соседнем Краснодарском крае, где фиксируется значительное снижение спроса.

https://ria.ru/20210628/abkhaziya-1738901752.html

абхазия

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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