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В МЧС дали рекомендации москвичам из-за сильной жары
В МЧС дали рекомендации москвичам из-за сильной жары - РИА Новости, 12.07.2021
В МЧС дали рекомендации москвичам из-за сильной жары
Сильная жара с максимальной температурой до +31 и +33 градусов продлится в Москве до 13 июля, сообщает столичный главк МЧС. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T09:21
2021-07-12T18:38
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Сильная жара с максимальной температурой до +31 и +33 градусов продлится в Москве до 13 июля, сообщает столичный главк МЧС."По прогнозам синоптиков Росгидромета, c 11:00 12 июля до 20:00 13 июля в городе Москве сохранится сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы до +31°С... +33°С", - говорится в сообщении.Специалисты МЧС рекомендуют избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды и не оставлять детей без присмотра в местах для купания.
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федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество
В МЧС дали рекомендации москвичам из-за сильной жары
09:21 12.07.2021 (обновлено: 18:38 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛюди у витрины ГУМа на Красной площади в Москве
Люди у витрины ГУМа на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МЧС дало рекомендации москвичам в связи с сильной жарой до 33 градусов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Сильная жара с максимальной температурой до +31 и +33 градусов продлится в Москве до 13 июля, сообщает столичный главк МЧС.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, c 11:00 12 июля до 20:00 13 июля в городе Москве сохранится сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы до +31°С... +33°С", - говорится в сообщении.
Специалисты МЧС рекомендуют избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды и не оставлять детей без присмотра в местах для купания.
Пот на коже - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
Вчера, 02:00Сказано в эфире
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Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
 
 
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