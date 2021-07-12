https://ria.ru/20210712/zhara-1740870275.html

В МЧС дали рекомендации москвичам из-за сильной жары

В МЧС дали рекомендации москвичам из-за сильной жары - РИА Новости, 12.07.2021

В МЧС дали рекомендации москвичам из-за сильной жары

Сильная жара с максимальной температурой до +31 и +33 градусов продлится в Москве до 13 июля, сообщает столичный главк МЧС. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T09:21

2021-07-12T09:21

2021-07-12T18:38

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

общество

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Сильная жара с максимальной температурой до +31 и +33 градусов продлится в Москве до 13 июля, сообщает столичный главк МЧС."По прогнозам синоптиков Росгидромета, c 11:00 12 июля до 20:00 13 июля в городе Москве сохранится сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы до +31°С... +33°С", - говорится в сообщении.Специалисты МЧС рекомендуют избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды и не оставлять детей без присмотра в местах для купания.

https://radiosputnik.ria.ru/20210712/pot-1740660465.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество