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В МЧС дали рекомендации москвичам из-за сильной жары
В МЧС дали рекомендации москвичам из-за сильной жары - РИА Новости, 12.07.2021
В МЧС дали рекомендации москвичам из-за сильной жары
Сильная жара с максимальной температурой до +31 и +33 градусов продлится в Москве до 13 июля, сообщает столичный главк МЧС. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T09:21
2021-07-12T09:21
2021-07-12T18:38
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Сильная жара с максимальной температурой до +31 и +33 градусов продлится в Москве до 13 июля, сообщает столичный главк МЧС."По прогнозам синоптиков Росгидромета, c 11:00 12 июля до 20:00 13 июля в городе Москве сохранится сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы до +31°С... +33°С", - говорится в сообщении.Специалисты МЧС рекомендуют избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды и не оставлять детей без присмотра в местах для купания.
https://radiosputnik.ria.ru/20210712/pot-1740660465.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество
В МЧС дали рекомендации москвичам из-за сильной жары
09:21 12.07.2021 (обновлено: 18:38 12.07.2021)
МЧС дало рекомендации москвичам в связи с сильной жарой до 33 градусов