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Активистка обратилась к Ди Каприо из-за лесных пожаров в Якутии

Активистка обратилась к Ди Каприо из-за лесных пожаров в Якутии - РИА Новости, 12.07.2021

Активистка обратилась к Ди Каприо из-за лесных пожаров в Якутии

Экоактивистка Роза Дьячковская утверждает, что смогла добиться реакции актера Леонардо Ди Каприо на просьбу помочь Якутии в борьбе с лесными пожарами, в... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T15:01

2021-07-12T15:01

2021-07-12T16:08

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ЯКУТСК, 12 июл – РИА Новости. Экоактивистка Роза Дьячковская утверждает, что смогла добиться реакции актера Леонардо Ди Каприо на просьбу помочь Якутии в борьбе с лесными пожарами, в качестве доказательства она опубликована на своей странице в Instagram скриншоты переписки.По последним данным, в Якутии зарегистрировано свыше 300 лесных пожаров.Дьячковская, которая сейчас живет в Бангкоке, решила помочь Якутии, откуда она родом, обратившись к известным людям, в том числе звездам Голливуда."Все началось в пятницу. Я закидывала его тысячами сообщений. Я поговорила с Ди Каприо лично. Он обещал поговорить с властями США про помощь Якутии", - рассказала Дьячковская, выложив в "сториз" скриншот, на котором видны сообщения с верифицированного аккаунта Ди Каприо.В 2019 году актер выразил опасения по поводу лесных пожаров, бушевавших в разных частях планеты, включая Сибирь. Свое сообщение он сопроводил видеороликом издания Guardian, в котором рассказывается о пожарах в Сибири и других регионах. Русскоязычные пользователи социальной сети не оставили без внимания пост актера и поблагодарили его за внимание к проблеме.Ранее сообщалось о том, что кинолюбители Якутии в 2016 году передали ДиКаприо "народный "Оскар". Они собрали почти 1,4 килограмма серебра и золото для позолоты. Участие в акции приняли около 150 человек.

https://ria.ru/20210710/pozhary-1740761498.html

https://ria.ru/20210704/pozhar-1739795374.html

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новости культуры, природные пожары в россии, россия, леонардо ди каприо, голливуд, бангкок, сша, общество