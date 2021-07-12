https://ria.ru/20210712/vaktsina-1740891523.html
Китай предоставил миру 500 миллионов доз вакцин от COVID-19
Китай предоставил миру 500 миллионов доз вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 12.07.2021
Китай предоставил миру 500 миллионов доз вакцин от COVID-19
Китай предоставил более 100 странам и международным организациям 500 миллионов доз вакцин и концентратов от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), что... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T11:33
2021-07-12T11:33
2021-07-12T11:33
россия-китай: главное
коронавирус covid-19
вакцины
китай
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МОСКВА, 12 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай предоставил более 100 странам и международным организациям 500 миллионов доз вакцин и концентратов от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), что эквивалентно 1/6 текущего объема глобального производства вакцин от COVID-19. Об этом заявил заместитель главы департамента международной экономики министерства иностранных дел КНР Го Сюэцзюнь.Как сообщил Го Сюэцзюнь, Китай также оказывает поддержку производству вакцин в других развивающихся странах для наращивания мощностей глобального вакцинного производства.Китай, по его словам, неизменно стремится удовлетворить потребности в вакцинах от COVID-19 как внутри страны, так и за рубежом, выступая против "вакцинного национализма".При содействии правительства КНР китайские предприятия организовали совместное производство вакцин суммарным объемом свыше 200 миллионов доз в таких странах, как ОАЭ, Индонезия, Малайзия, Египет, Бразилия, Турция, Пакистан и Мексика, указал Го Сюэцзюнь.Он отметил, что 84 из 140 стран, подписавших с Китаем документы о сотрудничестве в реализации инициативы "Один пояс и один путь", предложили предоставить им китайские вакцины в первой половине текущего года. Китай ответил согласием всем этим странам и снабдил их своими вакцинами, добавил дипломат.В будущем КНР продолжит вести работу со всеми заинтересованными сторонами над расширением сотрудничества в области вакцин и повышением их физической и экономической доступности в развивающихся странах, чтобы внести еще больший вклад в борьбу с пандемией и содействие восстановлению экономики, пообещал Го Сюэцзюнь.
https://ria.ru/20210708/meditsina-1740485593.html
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коронавирус covid-19, вакцины, китай
МОСКВА, 12 июл - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Китай предоставил более 100 странам и международным организациям 500 миллионов доз вакцин и концентратов от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), что эквивалентно 1/6 текущего объема глобального производства вакцин от COVID-19. Об этом заявил заместитель главы департамента международной экономики министерства иностранных дел КНР Го Сюэцзюнь.
Как сообщил Го Сюэцзюнь, Китай также оказывает поддержку производству вакцин в других развивающихся странах для наращивания мощностей глобального вакцинного производства.
Китай, по его словам, неизменно стремится удовлетворить потребности в вакцинах от COVID-19 как внутри страны, так и за рубежом, выступая против "вакцинного национализма".
При содействии правительства КНР китайские предприятия организовали совместное производство вакцин суммарным объемом свыше 200 миллионов доз в таких странах, как ОАЭ, Индонезия, Малайзия, Египет, Бразилия, Турция, Пакистан и Мексика, указал Го Сюэцзюнь.
Он отметил, что 84 из 140 стран, подписавших с Китаем документы о сотрудничестве в реализации инициативы "Один пояс и один путь", предложили предоставить им китайские вакцины в первой половине текущего года. Китай ответил согласием всем этим странам и снабдил их своими вакцинами, добавил дипломат.
В будущем КНР продолжит вести работу со всеми заинтересованными сторонами над расширением сотрудничества в области вакцин и повышением их физической и экономической доступности в развивающихся странах, чтобы внести еще больший вклад в борьбу с пандемией и содействие восстановлению экономики, пообещал Го Сюэцзюнь.