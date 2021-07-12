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https://ria.ru/20210712/sankt-peterburg-1740892165.html
Вице-губернатор Петербурга прокомментировала проведение "Алых парусов"
Вице-губернатор Петербурга прокомментировала проведение "Алых парусов" - РИА Новости, 12.07.2021
Вице-губернатор Петербурга прокомментировала проведение "Алых парусов"
Проведение праздника выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге не вызвало вспышку коронавируса, количество выявленных заболевших среди выпускников и... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T11:37
2021-07-12T11:42
распространение коронавируса
ирина потехина
алые паруса (праздник выпускников)
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Проведение праздника выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге не вызвало вспышку коронавируса, количество выявленных заболевших среди выпускников и членов их семей за последние две недели снижалось, сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина.Традиционный праздник выпускников "Алые паруса" прошел в Петербурге 25 июня с соблюдением противоэпидемических мер."Начиная со дня мероприятия по поручению главы федерального "коронавирусного" оперштаба Татьяны Алексеевны Голиковой вели мониторинг по заболевшим выпускникам и членам их семей … И можно подводить итог мониторинга: "признаков эпидемического следа от проведения выпускного мероприятия "Алые паруса" не выявлено". А если человеческим языком: все эти 14 дней, когда могла бы проявиться вспышка, количество заболевших из наблюдаемой группы плавно снижалось", - написала Потехина своей странице в соцсети "ВКонтакте".Ранее сообщалось, что для выпускников на празднике "Алые паруса" в Петербурге была создана безопасная санитарная зона, в которую вошли Дворцовая площадь и набережные. На праздник допустили только выпускников и сопровождающих учителей, имеющих высокий уровень антител.Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса". Ленинградские школьники 27 июня 1968 года впервые увидели на Неве корабль под алыми парусами, ставший впоследствии эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.
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ирина потехина, алые паруса (праздник выпускников), санкт-петербург, общество
Вице-губернатор Петербурга прокомментировала проведение "Алых парусов"
11:37 12.07.2021 (обновлено: 11:42 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПраздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вице-губернатор Петербурга заявила, что "Алые паруса" не вызвали вспышку коронавируса

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Проведение праздника выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге не вызвало вспышку коронавируса, количество выявленных заболевших среди выпускников и членов их семей за последние две недели снижалось, сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина.
Традиционный праздник выпускников "Алые паруса" прошел в Петербурге 25 июня с соблюдением противоэпидемических мер.
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
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"Начиная со дня мероприятия по поручению главы федерального "коронавирусного" оперштаба Татьяны Алексеевны Голиковой вели мониторинг по заболевшим выпускникам и членам их семей … И можно подводить итог мониторинга: "признаков эпидемического следа от проведения выпускного мероприятия "Алые паруса" не выявлено". А если человеческим языком: все эти 14 дней, когда могла бы проявиться вспышка, количество заболевших из наблюдаемой группы плавно снижалось", - написала Потехина своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Ранее сообщалось, что для выпускников на празднике "Алые паруса" в Петербурге была создана безопасная санитарная зона, в которую вошли Дворцовая площадь и набережные. На праздник допустили только выпускников и сопровождающих учителей, имеющих высокий уровень антител.
Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса". Ленинградские школьники 27 июня 1968 года впервые увидели на Неве корабль под алыми парусами, ставший впоследствии эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
26 июня, 11:56
Праздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-ПетербургеВ Петербурге прошел традиционный праздник выпускников "Алые паруса". Наиболее яркие моменты торжеств — в фотоленте Ria.ru.
 
Распространение коронавирусаИрина ПотехинаАлые паруса (праздник выпускников)Санкт-ПетербургОбщество
 
 
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