Вице-губернатор Петербурга прокомментировала проведение "Алых парусов"
11:37 12.07.2021 (обновлено: 11:42 12.07.2021)
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПраздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
Вице-губернатор Петербурга заявила, что "Алые паруса" не вызвали вспышку коронавируса
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Проведение праздника выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге не вызвало вспышку коронавируса, количество выявленных заболевших среди выпускников и членов их семей за последние две недели снижалось, сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина.
Традиционный праздник выпускников "Алые паруса" прошел в Петербурге 25 июня с соблюдением противоэпидемических мер.
"Начиная со дня мероприятия по поручению главы федерального "коронавирусного" оперштаба Татьяны Алексеевны Голиковой вели мониторинг по заболевшим выпускникам и членам их семей … И можно подводить итог мониторинга: "признаков эпидемического следа от проведения выпускного мероприятия "Алые паруса" не выявлено". А если человеческим языком: все эти 14 дней, когда могла бы проявиться вспышка, количество заболевших из наблюдаемой группы плавно снижалось", - написала Потехина своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Ранее сообщалось, что для выпускников на празднике "Алые паруса" в Петербурге была создана безопасная санитарная зона, в которую вошли Дворцовая площадь и набережные. На праздник допустили только выпускников и сопровождающих учителей, имеющих высокий уровень антител.
Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса". Ленинградские школьники 27 июня 1968 года впервые увидели на Неве корабль под алыми парусами, ставший впоследствии эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.