https://ria.ru/20210712/sankt-peterburg-1740892165.html

Вице-губернатор Петербурга прокомментировала проведение "Алых парусов"

Вице-губернатор Петербурга прокомментировала проведение "Алых парусов" - РИА Новости, 12.07.2021

Вице-губернатор Петербурга прокомментировала проведение "Алых парусов"

Проведение праздника выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге не вызвало вспышку коронавируса, количество выявленных заболевших среди выпускников и... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T11:37

2021-07-12T11:37

2021-07-12T11:42

распространение коронавируса

ирина потехина

алые паруса (праздник выпускников)

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Проведение праздника выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге не вызвало вспышку коронавируса, количество выявленных заболевших среди выпускников и членов их семей за последние две недели снижалось, сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина.Традиционный праздник выпускников "Алые паруса" прошел в Петербурге 25 июня с соблюдением противоэпидемических мер."Начиная со дня мероприятия по поручению главы федерального "коронавирусного" оперштаба Татьяны Алексеевны Голиковой вели мониторинг по заболевшим выпускникам и членам их семей … И можно подводить итог мониторинга: "признаков эпидемического следа от проведения выпускного мероприятия "Алые паруса" не выявлено". А если человеческим языком: все эти 14 дней, когда могла бы проявиться вспышка, количество заболевших из наблюдаемой группы плавно снижалось", - написала Потехина своей странице в соцсети "ВКонтакте".Ранее сообщалось, что для выпускников на празднике "Алые паруса" в Петербурге была создана безопасная санитарная зона, в которую вошли Дворцовая площадь и набережные. На праздник допустили только выпускников и сопровождающих учителей, имеющих высокий уровень антител.Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса". Ленинградские школьники 27 июня 1968 года впервые увидели на Неве корабль под алыми парусами, ставший впоследствии эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210628/prazdnik-1738970475.html

https://ria.ru/20210626/alyeparusa-1738716040.html

санкт-петербург

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ирина потехина, алые паруса (праздник выпускников), санкт-петербург, общество