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В Токио зафиксировали первую в этом году смерть от теплового удара
В Токио зафиксировали первую в этом году смерть от теплового удара - РИА Новости, 12.07.2021
В Токио зафиксировали первую в этом году смерть от теплового удара
Первая в этом году смерть от теплового удара зафиксирована в Токио, сообщил телеканал NHK в понедельник. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T14:08
2021-07-12T14:08
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ТОКИО, 12 июл – РИА Новости. Первая в этом году смерть от теплового удара зафиксирована в Токио, сообщил телеканал NHK в понедельник.Скончался 70-летний рабочий стройки. Утром в субботу он почувствовал себя плохо и сел в грузовик у открытого окна отдохнуть. Через три часа его обнаружили около стройки без сознания. В больнице врачи констатировали смерть, предполагаемой причиной назван тепловой удар.В субботу столбик термометра в японской столице поднялся выше 30 градусов. В этот день в больницы были доставлены 90 человек с симптомами теплового удара.В понедельник температура поднялась до 32-33 градусов.
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погода, солнце, токио
В Токио зафиксировали первую в этом году смерть от теплового удара
14:08 12.07.2021
 
© Фото : Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, ФИАНФотография солнечной короны. 20 апреля 2021
Фотография солнечной короны. 20 апреля 2021 - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Фото : Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН

Первая в этом году смерть от теплового удара зафиксирована в Токио

Читать ria.ru в
ТОКИО, 12 июл – РИА Новости. Первая в этом году смерть от теплового удара зафиксирована в Токио, сообщил телеканал NHK в понедельник.
Скончался 70-летний рабочий стройки. Утром в субботу он почувствовал себя плохо и сел в грузовик у открытого окна отдохнуть. Через три часа его обнаружили около стройки без сознания. В больнице врачи констатировали смерть, предполагаемой причиной назван тепловой удар.
В субботу столбик термометра в японской столице поднялся выше 30 градусов. В этот день в больницы были доставлены 90 человек с симптомами теплового удара.
В понедельник температура поднялась до 32-33 градусов.
 
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