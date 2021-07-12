https://ria.ru/20210712/obstrel-1740867997.html

ЛНР обвинила украинских силовиков в минометном обстреле села

ЛНР обвинила украинских силовиков в минометном обстреле села - РИА Новости, 12.07.2021

ЛНР обвинила украинских силовиков в минометном обстреле села

Украинские силовики в понедельник из минометов обстреляли подконтрольное Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики село Калиновка,... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T09:06

2021-07-12T09:06

2021-07-12T09:07

ситуация в днр и лнр

сцкк

луганская народная республика

донецкая народная республика

оон

безопасность

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731316992_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6be12105ad4e1aa2a237044c1e02e739.jpg

ЛУГАНСК, 12 июл - РИА Новости. Украинские силовики в понедельник из минометов обстреляли подконтрольное Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики село Калиновка, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики один раз открывали огонь по территории республики за минувшие сутки.По его словам, в понедельник в 4.08 (совпадает с мск) украинские силовики с позиций в районе подконтрольного Киеву поселка Луганское открыли огонь из минометов калибром 82 миллиметра по селу Калиновка, выпустив пятнадцать мин.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210710/donbass-1740626812.html

https://ria.ru/20210709/donbass-1740690973.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, безопасность, в мире