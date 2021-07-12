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ЛНР обвинила украинских силовиков в минометном обстреле села
ЛНР обвинила украинских силовиков в минометном обстреле села - РИА Новости, 12.07.2021
ЛНР обвинила украинских силовиков в минометном обстреле села
Украинские силовики в понедельник из минометов обстреляли подконтрольное Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики село Калиновка,... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T09:06
2021-07-12T09:07
ситуация в днр и лнр
сцкк
луганская народная республика
донецкая народная республика
оон
безопасность
в мире
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ЛУГАНСК, 12 июл - РИА Новости. Украинские силовики в понедельник из минометов обстреляли подконтрольное Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики село Калиновка, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики один раз открывали огонь по территории республики за минувшие сутки.По его словам, в понедельник в 4.08 (совпадает с мск) украинские силовики с позиций в районе подконтрольного Киеву поселка Луганское открыли огонь из минометов калибром 82 миллиметра по селу Калиновка, выпустив пятнадцать мин.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210710/donbass-1740626812.html
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ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, безопасность, в мире
ЛНР обвинила украинских силовиков в минометном обстреле села
09:06 12.07.2021 (обновлено: 09:07 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Киевском районе Донецка
Последствия обстрела в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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В представительстве ЛНР в СЦКК заявили о минометном обстреле села украинскими силовиками

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 июл - РИА Новости. Украинские силовики в понедельник из минометов обстреляли подконтрольное Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики село Калиновка, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики один раз открывали огонь по территории республики за минувшие сутки.
"Вооруженные формирования Украины продолжают нарушать режим прекращения огня, используя тяжелое вооружение, которое в соответствии с минскими соглашениями должно быть отведено", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.
По его словам, в понедельник в 4.08 (совпадает с мск) украинские силовики с позиций в районе подконтрольного Киеву поселка Луганское открыли огонь из минометов калибром 82 миллиметра по селу Калиновка, выпустив пятнадцать мин.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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