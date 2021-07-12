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Отказавшегося надеть маску авиапассажира сняли с рейса в Новосибирске
Отказавшегося надеть маску авиапассажира сняли с рейса в Новосибирске - РИА Новости, 12.07.2021
Отказавшегося надеть маску авиапассажира сняли с рейса в Новосибирске
Транспортные полицейские в новосибирском международном аэропорту "Толмачево" составили два протокола на 31-летнего жителя Сургута, отказавшегося надеть маску,... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T14:14
2021-07-12T14:14
2021-07-12T14:14
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новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 12 июл – РИА Новости. Транспортные полицейские в новосибирском международном аэропорту "Толмачево" составили два протокола на 31-летнего жителя Сургута, отказавшегося надеть маску, сообщает в понедельник Сибирское управление на транспорте МВД РФ.По данным полиции, в линейный отдел МВД России в аэропорту "Толмачево" поступило сообщение о том, что на борту самолета, вылетающего в Сургут, один из пассажиров нарушает требований командира воздушного судна."Сотрудники транспортной полиции установили, что 31-летний житель Сургута не выполнял требования кабинного экипажа и командира воздушного судна о соблюдении масочного режима. В связи с этим представитель авиакомпании отказал гражданину в перелете. Транспортные полицейские задержали правонарушителя и доставили в дежурную часть", - говорится в сообщении.В управлении пояснили, что на мужчину составили два административных протокола – за невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения и за невыполнение на борту самолета законных распоряжений командира воздушного судна. Ему грозят штрафы.
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россия, толмачево (аэропорт), новосибирск, происшествия
Отказавшегося надеть маску авиапассажира сняли с рейса в Новосибирске
В аэропорту Новосибирска сняли с рейса пассажира, отказавшегося надеть маску
НОВОСИБИРСК, 12 июл – РИА Новости.
Транспортные полицейские в новосибирском международном аэропорту "Толмачево
" составили два протокола на 31-летнего жителя Сургута
, отказавшегося надеть маску, сообщает в понедельник Сибирское управление на транспорте МВД РФ.
По данным полиции, в линейный отдел МВД России в аэропорту "Толмачево" поступило сообщение о том, что на борту самолета, вылетающего в Сургут, один из пассажиров нарушает требований командира воздушного судна.
"Сотрудники транспортной полиции установили, что 31-летний житель Сургута не выполнял требования кабинного экипажа и командира воздушного судна о соблюдении масочного режима. В связи с этим представитель авиакомпании отказал гражданину в перелете. Транспортные полицейские задержали правонарушителя и доставили в дежурную часть", - говорится в сообщении.
В управлении пояснили, что на мужчину составили два административных протокола – за невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения и за невыполнение на борту самолета законных распоряжений командира воздушного судна. Ему грозят штрафы.